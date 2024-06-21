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AH股新聞

21/06/2024 14:13

《駐京專電》人大法工委：金融穩定法將完善監管和風險防範規定

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》全國人大常委會法制工作委員會舉行發言
人記者會。發言人黃海華在會上介紹，十四屆全國人大常委會第十次會議於６月２５日至２８日
在北京舉行，會議將審議突發事件應對管理法草案、農村集體經濟組織法草案、國境衛生檢疫法
修訂草案、會計法修正草案、金融穩定法草案、學前教育法草案、治安管理處罰法修訂草案、文
物保護法修訂草案、礦產資源法修訂草案等法律草案。
　　關於金融穩定法草案二次審議稿，黃海華介紹，２０２２年１２月，十三屆全國人大常委會
第三十八次會議對國務院提出的金融穩定法草案進行了初次審議。貫徹落實黨的二十屆二中全會
和中央金融工作會議精神，擬提請本次常委會會議審議的草案二次審議稿擬作如下主要修改：一
是完善管理體制，明確中央金融工作領導機構職責。二是完善草案關於金融監管和金融風險防範
處置相關規定。三是做好與其他金融法律的銜接。
　
＊會計法修改加大了對會計違法行為的處罰力度＊
　
　　關於會計法修正草案，黃海華介紹，社會公眾就進一步完善修正草案提出一些意見，主要集
中在以下幾個方面：一是進一步明確有關行政強制措施的適用情形、審批權限、期限限制等。二
是進一步完善會計違法行為法律責任的設置。三是明確代理記賬中介機構的設置條件、法律責任
及相應責任減免情形等。四是與有關法律做好銜接。
　　此外，為強化會計監督，維護市場經濟秩序，本次會計法修改加大了對會計違法行為的處罰
力度，對不依法設置會計賬簿等１０類會計違法行為，偽造、變造會計憑證、會計賬簿，編制虛
假財務會計報告等財務造假行為，以及授意、指使、強令會計機構、會計人員等偽造、變造會計
憑證，編制虛假財務會計報告等違法行為，提高了罰款額度。擬提請本次常委會會議審議的修正
草案二次審議稿在堅持嚴的基調下，進一步完善了相關處罰規定。此外，修正草案保留了現行法
關於違反會計法、同時違反其他法律規定，由有關部門在各自職權範圍內依法進行處罰的規定。

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