《駐京專電》人大法工委：學前教育法將擬突出對學前兒童權益保障

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》全國人大常委會法制工作委員會今日舉行

記者會。據發言人黃海華介紹，十四屆全國人大常委會第十次會議將於６月２５日至２８日在北

京舉行，學前教育法草案將迎來第二次審議。黃海華表示，學前教育法草案初次審議後，各方面

普遍認為，學前教育立法應當以學前兒童為中心，進一步突出對學前兒童的權益保障。為此，學

前教育法草案二次審議稿擬增設「學前兒童」一章，整合有關學前兒童權益保障的內容。

同時，草案二次審議稿還增加、完善以下規定：一是學前兒童享有生命安全和身心健康、得

到尊重和保護照料、依法平等接受學前教育等權利。二是各級人民政府應當採取措施，促進適齡

兒童在父母或者其他監護人的工作或者居住地方便就近接受學前教育。三是學前兒童因特異體質

、特定疾病等有特殊需求的，父母或者其他監護人應當及時告知幼兒園；幼兒園應當予以特殊照

顧。四是教育行政部門會同衛生健康行政部門組織對殘疾兒童的身體狀況、接受教育和適應幼兒

園生活能力等進行全面評估，妥善解決有關殘疾兒童入園問題。五是公共文化服務機構和愛國主

義教育基地應當按照有關規定對學前兒童免費開放。六是發現學前兒童受到侵害等危險情形或者

發生突發事件等緊急情況的，幼兒園應當立即採取保護措施，並及時通知其父母或者其他監護人

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