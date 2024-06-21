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AH股新聞

21/06/2024 14:24

《駐京專電》人大法工委：突發事件應對管理法草案完善責任追究

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》十四屆全國人大常委會第十次會議將於６
月２５日至２８日在北京舉行，會議將審議突發事件應對管理法草案、農村集體經濟組織法草案
、國境衛生檢疫法修訂草案、會計法修正草案、金融穩定法草案、學前教育法草案、治安管理處
罰法修訂草案、文物保護法修訂草案、礦產資源法修訂草案等法律草案。
　　全國人大常委會法制工作委員會今日舉行記者會，發言人黃海華介紹，關於突發事件應對管
理法草案，２０２３年１２月，十四屆全國人大常委會第七次會議對突發事件應對管理法草案進
行了二次審議；會後，到山東、江蘇、上海等地及有關單位調研座談，聽取意見建議。
　　根據各方面意見，擬提請本次常委會會議審議的草案擬作如下主要修改：一是恢復法律名稱
。突發事件應對管理法草案的名稱，是在現行的突發事件應對法名稱中增加了「管理」二字。有
意見提出，「應對」可以包括「管理」的含義，法律名稱宜簡明，且「突發事件應對」已為各方
面熟知，應當考慮保持法律制度和相關工作穩定性、連續性，據此，擬恢復「突發事件應對法」
的法律名稱。
　　二是增強應急宣傳教育的針對性，擴大公眾參與度，提高社會各界防災減災意識和自救能力

　　三是完善發揮科技在突發事件應對中作用的規定。
　　四是完善關於確定突發事件應急響應級別的規定。
　　五是完善突發事件應對中責任追究的規定，鼓勵一線幹部在臨機處置突發事件時勇於擔當作
為。
　　六是做好本法與民法典、刑法等法律中緊急避險制度的銜接，便於公民在突發事件發生時開
展自救互救。

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