《駐滬專電》臨港管委會主任陳金山：臨港將始終以制度創新為核心

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》臨港新片區管委會主任陳金山在今日舉行

的臨港新片區高水平開放大會上表示，再過兩個月，臨港將迎來掛牌設立五周年。在新的起點上

，臨港新片區將始終以制度創新為核心，在跨境數據、跨境金融、增值電信、高能級航運等領域

，開展更大程度的開放壓力測試，不斷擴大外商投資市場准入。

同時，臨港將始終以科技創新為動力，加快形成「基礎創新－應用創新－孵化培育」的創新

生態，全力支持科技型企業成長發展，配套上海市最具吸引力的人才政策、住房政策，讓臨港成

為令世人矚目的「創新創業之城」。

臨港還將始終以先進製造業為支撐，建立起「開放型產業體系」。新增滴水湖ＡＩ創新港數

十萬方辦公空間，配套一系列支持政策，吸引智能芯片、軟件服務、數據標註、垂直大模型等

ＡＩ生態企業入駐。

另外，臨港正加快建設國際數據經濟產業園，創建「ＤＥＰＡ合作區」先行示範區，推動電

子提單、電子發票、個人信息保護認證等ＤＥＰＡ規則對接合作，把臨港打造成為具有國際影響

力的數據開放高地。臨港也正加快建設外籍人員子女學校，高品質國際社區，努力為外資企業和

人才提供更加國際化的生活環境。

