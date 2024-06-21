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AH股新聞

21/06/2024 17:33

《中國要聞》同日兩分店大打出手，內地網紅咖啡店被批壓榨員工

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》內地連鎖咖啡店競爭極度激烈，部分品牌
甚至打響９﹒９元價格戰，不少咖啡店員工都抱怨人手不足、強度高且工時長，批評公司「把員
工當牛馬」。就在這種工作環境下，一家名為Ｍａｎｎｅｒ的內地連鎖網紅咖啡店，同一天在上
海竟發生發生兩起員工與顧客爭執的場面，其中一家門店的男店員在被顧客腳踹後還擊，另一家
門店的女店員則將咖啡粉潑向顧客，網民質疑Ｍａｎｎｅｒ的工作環境惡劣，才會讓員工壓力爆
錶。
　　據內媒報道，目前上述涉事男店員已向顧客道歉，雙方已達成和解；至於女店員向顧客潑咖
啡粉則沒有向對方造成身體傷害。
　　《界面新聞》引述Ｍａｎｎｅｒ員工指，在日營業額５０００元以下的門店，公司只會派一
個人工作，這意味著該名員工要從早上７時工作到晚上１０時，最多要製作超過３００杯咖啡，
與此同時還要負責理貨、點單、清洗、打掃等全部工作。不僅如此，員工在面對顧客的指責和抱
怨只能逆來順受，因為他們只要被顧客投訴三次就會被公司辭退。
　　另外，有員工在網上透露，在Ｍａｎｎｅｒ工作並不如想像般高薪，月薪只有５０００元人
民幣。
　　業內人士指，Ｍａｎｎｅｒ是國內一眾連鎖飲料店中最追求「人效產出比」的品牌，造成的
後果就是員工壓力非常大，情緒出現波動並不奇怪。公司為了降低成本，將壓力全部轉嫁到了員
工身上，被壓榨的員工因為不堪重負向顧客發洩情緒，形成了惡性循環。外界批評，員工情緒失
控與顧客發生衝突表面上是偶發事件，內在原因是企業管理和企業文化存在嚴重缺陷，快速擴張
型企業如何平衡增長與員工福利、顧客體驗之間關係這一課題值得深思。（ｅｙ、ｌｃ）

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