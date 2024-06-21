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21/06/2024 18:42

《國企紅籌》中國銀河（６８８１）完成發行２０億人幣短期融資券

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，公司已
於今日完成２０２４年度第五期短期融資券發行。本期融資券的發行規模為２０億元人民幣，面
值及發行價均為每單位１００元人民幣。本期融資券的期限為９５天，最終票面利率為
１﹒８８％。本期融資券發行所募集的資金將用於補充公司流動資金。（ａｃ）

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