《深港通》南向額度全日使用２８﹒５億，額度餘３９１﹒５億

《經濟通通訊社２１日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通
額度，全日額度餘３９１﹒４８億元，買盤超賣盤，額度全日使用２８﹒５２億元，佔每日額度
６﹒８％。
【你點睇】京港滬港高鐵動臥首發運行，「夕發朝至」模式讓車程縮短近半，你會否考慮乘搭？► 立即投票
21/06/2024 16:20
《經濟通通訊社２１日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通
額度，全日額度餘３９１﹒４８億元，買盤超賣盤，額度全日使用２８﹒５２億元，佔每日額度
６﹒８％。
【你點睇】京港滬港高鐵動臥首發運行，「夕發朝至」模式讓車程縮短近半，你會否考慮乘搭？► 立即投票
上一篇新聞︰21/06/2024 16:48 騰訊熱門手遊在國內部分安卓系手機平台下架，料因不滿抽成過高
下一篇新聞︰21/06/2024 16:20 《滬港通》南向額度全日使用３７億，額度餘３８３億
21/06/2024 16:10 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
21/06/2024 16:10 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰