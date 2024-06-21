《國企紅籌》新華保險：１００億人幣資本補充債券發行完畢

《經濟通通訊社２１日專訊》新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）公布，經國家

金融監督管理總局和中國人民銀行批准，新華人壽保險股份於今年６月１８日在全國銀行間債券

市場發行總額為１００億元人民幣的資本補充債券，並於６月２０日發行完畢。

該期債券發行總規模為１００億元人民幣，品種為１０年期固定利率債券，首５年票面利率

為２﹒２７％，在第５年末附有條件的發行人贖回權。（ｂｎ）

