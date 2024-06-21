《國企紅籌》新華保險：１００億人幣資本補充債券發行完畢

《經濟通通訊社２１日專訊》新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）公布，經國家
金融監督管理總局和中國人民銀行批准，新華人壽保險股份於今年６月１８日在全國銀行間債券
市場發行總額為１００億元人民幣的資本補充債券，並於６月２０日發行完畢。
該期債券發行總規模為１００億元人民幣，品種為１０年期固定利率債券，首５年票面利率
為２﹒２７％，在第５年末附有條件的發行人贖回權。（ｂｎ）
【你點睇】港大校政風波續發酵，蔡若蓮指若大學無法良好管治當局可收回撥款，你認為政府介入會否影響院校自主？► 立即投票
21/06/2024 16:58
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金融監督管理總局和中國人民銀行批准，新華人壽保險股份於今年６月１８日在全國銀行間債券
市場發行總額為１００億元人民幣的資本補充債券，並於６月２０日發行完畢。
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為２﹒２７％，在第５年末附有條件的發行人贖回權。（ｂｎ）
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