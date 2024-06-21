《神州頭條》財經報章頭版摘要：推動市縣收購存量商品房

《經濟通通訊社２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



持續推進青藏高原生態保護和高質量發展

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國家主席習近平近日在青海考察時強調，青海要充分發揮自身優勢，堅持深化改革、擴大開放，

堅持生態優先、綠色發展，堅持民族團結、共同富裕，在推進青藏高原生態保護和高質量發展上

取得更大進展，奮力譜寫中國式現代化青海篇章。



科創板併購重組支持力度加碼

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中證監日前發布的《關於深化科創板改革，服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》提出，

建立健全併購重組「綠色通道」；更大力度支持併購重組。可以預見，科創板產業並購活躍度有

望提高，估值包容性將有所提升，支付工具將更加多元，「Ａ併Ａ」湧現良機。



實探５Ｇ新基建，小鐵塔蘊藏大智慧

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近日，記者走進中國鐵塔江蘇省分公司，實地調研當地高鐵、湖區、景區等各類行業場景，切身

感受５Ｇ新基建為江蘇產業轉型發展帶來的新機遇，為中國鐵塔高質量發展注入的新動能。





《上海證券報》



持續推進青藏高原生態保護和高質量發展

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國家主席習近平近日在青海考察時強調，青海要充分發揮自身優勢，堅持深化改革、擴大開放，

堅持生態優先、綠色發展，堅持民族團結、共同富裕，在推進青藏高原生態保護和高質量發展上

取得更大進展，奮力譜寫中國式現代化青海篇章。



新「國九條」以來首批ＩＰＯ新受理企業亮相

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泰金新能科創板ＩＰＯ昨日獲受理，擬募資１５億元（人民幣．下同）。同日，深交所也迎來今

年首個擬ＩＰＯ「新生」，中國鈾業擬募資４１﹒１億元，衝刺深主板上市。由此，泰金新能、

中國鈾業不僅成為新「國九條」發布以來，滬深兩市首批ＩＰＯ申請受理企業，也是２０２４年

以來滬深兩市首批ＩＰＯ申請新受理企業。



推動市縣收購已建成存量商品房用作保障性住房

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住建部２０日召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議。住建部明確表示，各地

要推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作。





《證券時報》



Ａ股年內回購額已超越２０２３年

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今年以來，多家Ａ股上市公司閃電出手，集中宣布回購，多路資金聯袂出擊，掀起多輪回購潮，

且擬回購金額遠超以往。據證券時報統計，截至６月２０日，共有１５８３家Ａ股上市公司發布

回購公告，回購金額合計９５５﹒４９億元，超過２０２３年全年的９１４﹒１５億元。



完善利率傳導機制，提升價格型調控質效

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人民銀行行長潘功勝近日出席陸家嘴論壇時，系統闡述了對未來貨幣政策框架演進的思考，引起

市場高度關注，其中談及的優化貨幣政策調控中間變量、健全利率調控機制釋放了諸多重要的增

量信息，意味著我國現行的貨幣政策工具箱將迎來重大調整。



推動縣級以上城市，收購存量房用作保障房

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住建部２０日召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議。會上，住建部明確表示

，各地要推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作。

（ｌｃ）

