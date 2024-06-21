《鍾之日記》跌穿心理關口，六絕恐成預言

《鍾之日記》６月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



踏入６月，隨著人民幣匯率連連受壓，中國股市再度遭遇考驗。港股市場方面，恒指今早低

開過百後，跌幅擴大，在滬綜指跌穿３０００點心理關口，恒指明顯受壓，接近中午時段更一度

跌穿１８０００點，低見１７９６８點。恒指尾段跌幅收窄，收報１８０２８，跌３０６點或跌

１﹒７％，再次失守５０天線，且全日僅一隻藍籌股上升。恒指短期進一步下試低位機會增加，

更不排除試穿１７５００的可能。

港股今日主板成交近１２９１億元。



＊Ａ股股王摔倒，滬指連續六周下跌＊



人民幣貶值壓力持續，北向資金已連續九個交易日循陸股通淨賣出Ａ股股票，持續刷新今年

最長賣出紀錄，累計走資規模接近３９０億元人民幣。滬綜指苦苦堅持多日，終在今早開市穿三

千點關口，盤中股王茅台（滬：６００５１９）下跌穿１５００元人民幣的心理關口，加上資源

、科技、消費等大類板塊下跌，儘管基建工程股撐市，但難以挽回大局，滬指全日收跌

０﹒２４％，連續第三日下跌，報２９９８﹒１４點低於三千點收市，盤中低見２９８５﹒９３

點，刷新今年３月２８日以來新低。深成指跌０﹒０４％，創業板指跌０﹒３９％。

留意到滬指跌穿整數關，市場觀望情緒湧現，成交銳減，兩市全日成交只有６１９６億元人

民幣，按日大減逾１０００億元人民幣或１４﹒５％，不但是１月１５日以來成交新低，而且還

是今年以來成交第二低水平。

回顧全周滬綜指累計下跌１﹒１４％，已經是連續第六個星期下跌。



＊內房走勢各異，萬科續籌錢＊



萬科（０２２０２）仍在積極籌錢，再抵押內地物業向兩銀行申請共２０億元（人民幣．下

同）貸款。今日公司股價微升０﹒４％。

萬科昨公告，以旗下重慶雲科權益為質押擔保，向招商銀行申請２﹒６３億元貸款；集團亦

向工商銀行申請１６﹒９４億元貸款，並以旗下湖北萬悅房地產及宜昌宏展程房地產權益為貸款

提供股權質押，同時湖北萬悅、宜昌宏展程提供連帶責任保證擔保。本次擔保發生後，萬科對外

擔保總額將為４６６﹒４２億元，佔公司去年淨資產的１８﹒６％。

房企危機未除，政府救樓市政策端續發力。住建部周四召開收購已建成存量商品房用作保障

性住房工作視頻會議，明確推動收購存量房政策擴大至全國各市縣。但標普不看好，認為中國樓

市下半年繼續尋底，全年商品房銷售額將在去年基礎上回落１５％左右，即降至９﹒５萬億－

１０萬億元，較２０２１年峰值降近半。

標普研報指出，「５１７」新政雖然提振市場信心，帶動市場下跌幅度收窄，但政策起效區

域存在局限性，起效時間存在滯後性。中國政府救市決心強烈，未來將有更多的政策推出。

內房股今日走勢各異，融創中國（０１９１８）升１﹒７％，中國金茂（００８１７）升

１﹒６％；龍湖集團（００９６０）跌約１％，華潤置地（０１１０９）下調１﹒３％，綠景中

國（０００９５）挫近３％。



＊個人破產呈請數兩年高，本港銀行股齊跌＊



香港破產管理局公布最新數據，５月個人破產呈請為８７１宗，按月增加１７﹒４％，按年

更增３４﹒８％，創２０２２年４月９３０宗以來新高。另外，上月強制清盤呈請為６１宗，按

月降７﹒６％，按年升８４﹒９％。至於發出接管令或破產令數量為６２４宗，按月跌

２７﹒４％，按年減少８﹒５％。

市面上看淡香港的聲音此起彼伏，港府卻樂觀到底，力挺香港經濟「ｎｏ ｐｒｏｂｌｅｍ

」。香港財經事務及庫務局在社交平台發文指，單從個別月份的起跌，不能準確反映香港經濟實

況，綜合各項經濟指標，香港經濟正穩步上揚，展現出復甦勢頭，預計今年香港經濟增長

２﹒５％至３﹒５％。

不少人認為香港「好戲在後頭」，預計當香港跟隨美聯儲正式減息，資產價格就會回升，然

而銀行卻不這麼看。專家分析，近來不少人申請破產主要是由銀行催收貸款（俗稱Ｃａｌｌ

Ｌｏａｎ）所導致，銀行對經濟展望未能樂觀，預期資產價格短時間難以回升，才會不得已「下

雨收傘」。

本港銀行股集體下跌，恒生（０００１１）急挫４﹒５％，報１０２﹒６元；渣打

（０２８８８）跌０﹒６％，滙控（００００５）跌０﹒５％，中銀香港（０２３８８）同跌

１﹒４％。





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