《Ａ場新股》新「國九條」以來滬深首批ＩＰＯ新受理企業亮相

《經濟通通訊社２１日專訊》滬深交易所官網昨日披露，西安泰金新能、中國鈾業在科創板

、深市主板上市的首發申請獲受理。這是新「國九條」發布後，首批獲受理的ＩＰＯ企業，同時

也是２０２４年以來滬深兩市首批ＩＰＯ申請新受理企業。

作為新「國九條」後的首批ＩＰＯ項目，兩家公司均將按照ＩＰＯ新規接受審核。招股書顯

示，泰金新能主營高端綠色電解成套裝備、鈦電極以及金屬玻璃封接製品。公司公司擬募資１５

億元（人民幣．下同），用於綠色電解用高端智能成套裝備產業化項目、高性能複合塗層鈦電極

材料產業化項目、企業研發中心建設項目、補充流動資金。

中國鈾業專業從事天然鈾和放射性共伴生礦產資源綜合利用業務。此次擬募資４１﹒１億元

，全部投向公司主業，包括「中核內蒙古礦業有限公司內蒙古納嶺溝鈾礦床原地浸出採鈾工程」

等七個項目並補充流動資金。

值得注意的是，上述兩家公司均具有國資背景，泰金新能實際控制人為陝西省財政廳，中國

鈾業則是中核集團子公司。

此前，新「國九條」和配套政策文件相繼出台，中證監和交易所陸續發布配套制度規則，進

一步明確了主板、科創板、創業板定位要求。市場人士認為，此次交易所受理企業ＩＰＯ申請，

是落實發行上市新規，持續平穩推進發行上市審核，發揮資本市場正常功能的具體體現。

（ｌｃ）

