《中國要聞》成都地鐵施工地路陷暫無傷亡，官方稱爆水管導致

《經濟通通訊社２１日專訊》四川成都一個興建中的地鐵站今日凌晨疑水管爆裂，造成路面

大範圍塌陷，現場暫無人員傷亡。

成都地鐵在社交平台表示，中鐵二局施工的成都軌道交通１３號線小南街站的施工基坑外，

兩條埋在地底深約２米、直徑分別為１米及０﹒３米的自來水管自然爆裂，導致錦里西路１１９

號附近長約１２米的路面塌陷。

事發後，自來水管已由相關產權單位關閉，受影響道路亦被封閉，事件未對軌道交通建設及

營運造成直接影響。（ｒｙ）

