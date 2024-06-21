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AH股新聞

21/06/2024 09:30

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２４％穿三千關，外資連續九日淨流出

　　《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣貶值壓力持續，北向資金已連續九個交易日循陸股通淨
賣出Ａ股股票，持續刷新今年最長賣出紀錄，滬綜指終於在今早開市穿三千點關口，返４月以來
低位，低開０﹒２４％報２９９８﹒２４點，深成指低開０﹒３％，創業板指低開０﹒３４％，
半導體、互聯網等科技股集體走低。
　　據《央視新聞》報道，住房城鄉建設部今日召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作
視頻會議。會上住建部明確表示，各地要推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商
品房用作保障性住房工作，意味著收購存量房政策要擴大至全國各市縣，專家預測預計後續收儲
或將加速落地。
　　人民銀行今日進行１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放８０億元，本周實現
淨投放３９００億元，為５月底以來單周新高。同時，人行本周一進行１８２０億元１年期
ＭＬＦ操作，中標利率持平於２﹒５％，縮量５５０億元。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１１９６，較上個交易日跌４點子，三連
跌，續創去年１１月２３日以來近七個月新低，與市場預測偏離擴至逾１５００點。（ｅｙ）

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