《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒３９％無力守三千，茅台領跌失千五關

《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣貶值壓力持續，北向資金已連續九個交易日循陸股通淨

賣出Ａ股股票，持續刷新今年最長賣出紀錄，滬綜指終於在今早開市穿三千點關口，盤中股王茅

台（滬：６００５１９）下跌穿１５００元（人民幣．下同）的心理關口，加上資源、科技、消

費等大類板塊下跌，滬指盡管盤中曾回升但難以挽回大局，半日收跌０﹒３９％，報

２９９３﹒５７點，刷新今年３月２８日以來新低。深成指午收跌０﹒４％，創業板指跌

０﹒８９％。

留意兩市半日成交只有３７７３億元（人民幣．下同），較上日（２０日）同時段成交大減

１７﹒２％，全日成交恐再創近月新低。



＊提振政策再升級，地產股反應個別＊



茅台酒價下跌陰影下持續，股價再跌１﹒７％，報１４７５﹒１元，失守千五元關，同業蘭

州黃河（深：０００９２９）挫３﹒１％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌２﹒６％，水井坊

（滬：６００７７９）跌２﹒４％，五糧液（深：０００８５８）走低２﹒２％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌１﹒７％。

內地住建部今日召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議，明確收購存量房

政策要擴大至全國各市縣。地產股反應個別，綠地控股（滬：６００６０６）跌０﹒７％，萬科

Ａ（深：０００００２）跌０﹒３％；保利發展（滬：６０００４８）升０﹒５％，招商蛇口

（深：００１９７９）揚０﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）升１﹒３％。



＊水務股上升，關注水利建設＊



近日內地南方地區遭遇連日暴雨，廣東梅州洪災嚴重，過千幢房屋倒塌至少９死６失蹤，大

批農作物受災，並帶來重大經濟損失。事件再度引發外界對海綿城市、地下管網等應對自然災害

設施建設的關注，水務股稍升但已領漲Ａ股，江南水務（滬：６０１１９９）漲３％，錢江水利

（滬：６００２８３）升１﹒９％，聯合水務（滬：６０３２９１）升１﹒５％。（ｅｙ）

