《Ａ股行情》滬指跌０﹒２％兩市成交五月低，累計六周連跌失三千

《經濟通通訊社２１日報道》人民幣貶值壓力持續，北向資金已連續九個交易日循陸股通淨

賣出Ａ股股票，持續刷新今年最長賣出紀錄，累計走資規模接近３９０億元（人民幣．下同）。

滬綜指苦苦堅持多日，終在今早開市穿三千點關口，盤中股王茅台（滬：６００５１９）下跌穿

１５００元的心理關口，加上資源、科技、消費等大類板塊下跌，盡管基建工程股撐市，但難以

挽回大局，滬指全日收跌０﹒２４％，連續第三日下跌，報２９９８﹒１４點低於三千點收市，

盤中低見２９８５﹒９３點，刷新今年３月２８日以來新低。深成指跌０﹒０４％，創業板指跌

０﹒３９％。

留意到滬指跌穿整數關，市場觀望情緒湧現，成交銳減，兩市全日成交只有６１９６億元按

日大減逾１０００億元或１４﹒５％，不但是１月１５日以來成交新低，而且還是今年以來成交

第二低水平。

回顧全周，隨著人民幣貶勢不改，股票資產價值亦持續捱沽，就算是陸家嘴論壇上公布的所

謂重磅政策「科創板八條」，實屬雷聲大雨點小，對股市提振效果極其有限，滬綜指本周下跌

１﹒１４％，已經是連續第六個星期下跌。



＊茅台領跌失千五關，戰略產品價格倒掛＊



貴州茅台（滬：６００５１９）戰略性單品茅台１９３５的批發參考價今日跌破每瓶８００

元大關，已經出現價格「倒掛」（即低於出廠價）的情況。茅台股價繼續倒，全日跌１﹒９％，

報１４７１元，１５００元大關已經失守。其餘白酒股同挫，舍得酒業（滬：６００７０２）插

水３﹒７％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌３﹒２％，水井坊（滬：６００７７９）跌３％

，酒鬼酒（深：０００７９９）跌２﹒９％，五糧液（深：０００８５８）跌１﹒５％。

半導體板塊今日領跌，艾森股份（滬：６８８７２０）瀉１３﹒５％，康希通信

（滬：６８８６５３）跌９﹒３％，氣派科技（滬：６８８２１６）跌８﹒６％，必易微

（滬：６８８０４５）跌８﹒２％，安路科技（滬：６８８１０７）挫７﹒９％，派瑞股份

（深：３００８３１）跌６﹒６％。



＊擴大收購存量房，下游產業股興奮漲＊



內地住建部召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議，明確收購存量房政策

要擴大至全國各市縣。工程機械股上漲，拓山重工（深：００１２２６）漲９﹒２％，三一重工

（滬：６０００３１）、山推股份（深：０００６８０）升２﹒９％，柳工

（深：０００５２８）升２﹒５％；建材股同升，西藏天路（滬：６００３２６）、韓建河山

（滬：６０３６１６）、三和管樁（深：００３０３７）漲停，天山股份（深：０００８７７）

升６﹒７％，國統股份（深：００２２０５）升６﹒６％。

然而地產股反應個別，綠地控股（滬：６００６０６）跌１﹒４％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌０﹒３％；保利發展（滬：６０００４８）升０﹒５％，招商蛇口

（深：００１９７９）揚０﹒４％，新城控股（滬：６０１１５５）升１％。（ｅｙ）







表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４９５﹒６２ －０﹒２２

上證綜合指數 ２９９８﹒１４ －０﹒２４ ２８０２﹒７５

上證Ａ股指數 ３１４２﹒８８ －０﹒２４

深證成份指數 ９０６４﹒８４ －０﹒０４ ３３９３﹒２２

深圳創業板指數 １７５５﹒８８ －０﹒３９

上證Ｂ股指數 ２３０﹒３１ －１﹒４８ １﹒２５

深證Ｂ股指數 １１１０﹒４８ －１﹒３８ ０﹒８３

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