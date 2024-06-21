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AH股新聞

21/06/2024 11:13

【內房困局】財新：佳兆業郭英成返內地，料將配合官員貪腐案調查

　　《經濟通通訊社２１日專訊》佳兆業集團（０１６３８）屬較早一批出現債務違約的內地發
展商，外媒此前揭露董事長郭英成近十年來首度踏足內地，約兩個月前去到佳兆業總部所在的深
圳市，與當地官員會談，就公司的境外債務重組計劃尋求監管機構的批准。
　　郭英成此前長期留在香港，外界普遍認為是和其被捲及前深圳市委常委、政法委書記蔣尊玉
的貪腐案有關，蔣尊玉在２０１９年６月因受賄罪終審被處無期徒刑。據內媒《財新》引述接近
佳兆業的知情人士指，郭英成順利回到內地，「大概率表明他已與境內相關部門談好數個條件並
達成共識」，估計郭英成向內地當局承諾就蔣尊玉案配合調查。
　　知情人士還指出，在２０２１年佳兆業債務爆雷前夕，郭英成的兩個女兒郭曉亭、郭曉欣都
被緊急召回香港，唯獨大兒子郭曉群居留在深圳，且被限制出境，猜測郭英成很大可能是以自己
回來解決公司問題作為條件，來確保兒子的安全。
　　報道指，郭英成在內地的三個月以來，除了深圳，還去過北京、廣州、惠州等佳兆業布局的
核心城市，考察當地項目及市場情況，同時還參加了一些由境內舉辦的公開活動。
　　相比境外債務違約問題，深圳當局可能更關心佳兆業旗下錦恒財富的理財產品爆雷風波，據
報錦恒財富在整體兌付６０％至７０％後，兌付速度趨緩，而在郭英成重返深圳後，錦恒財富向
投資人發布兩份新的兌付方案，提出以現金支付疊加資產包的兌付方式供投資者選擇，並承諾三
年到期後產品仍不能完全兌付，佳兆業將進行回購兜底。
　　郭英成目前還是星島集團（０１１０５）的聯席主席，其女兒郭曉亭持有星島１４﹒２％股
權。（ｅｙ）
　

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