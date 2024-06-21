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21/06/2024 10:27

《華為動向》華為開發者大會料將發布自研「倉頡」編程語言

　　《經濟通通訊社２１日專訊》華為開發者大會２０２４今起一連三天在東莞松山湖舉行，《
新浪科技》引述消息指，華為將在會上發布自研倉頡編程語言，這將是倉頡首次正式對外亮相，
而華為鴻蒙生態亦補齊最後一環。
　　報道指出，華為旗下的「編程語言Ｌａｂ」公眾號近日已更名為「倉頡編程語言」；而華為
開發者大會２０２４的大會日程中，有一項「倉頡語言助力鴻蒙原生應用高效開發」，由華為編
程語言首席技術專家、中國工商銀行、ＬｅｅｔＣｏｄｅ進行分享。
　　報道指，華為自研編程語言倉頡的消息在２０２０年曝光，當年８月華為還申請註冊了「倉
頡語言」商標。在２０２１年的華為開發者大會上，ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　３開發者預覽版正式
發布，華為消費者業務軟件部總裁龔體正式宣布，華為將發布為ＨａｒｍｏｎｙＯＳ全新研發的
編程語言，為鴻蒙生態基礎設施建設補上最後一環。在２０２１年的華為全聯接大會上，華為副
總裁、計算產品線總裁鄧泰華鄧泰華在受訪時也透露，華為將推出自研的編程語言倉頡，鴻蒙和
歐拉（ＥｕｌｅｒＯＳ，華為基於開源技術開發的企業級Ｌｉｎｕｘ操作系統）在應用開發生態
上打通。（ｓｌ）

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