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AH股新聞

21/06/2024 11:34

《打擊貪腐》地質局前局長鍾自然利用礦權審批等謀利，被開除黨籍

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中紀委國家監委網站通報，自然資源部原黨組成員，中國地質
調查局原黨組書記、局長鍾自然嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成
嚴重職務違法並涉嫌受賄、故意洩露國家秘密犯罪，決定給予其開除黨籍處分；按規定取消其享
受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併
移送。
　　通報顯示，經查，鍾自然喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查
，不信馬列信鬼神，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公
正執行公務的宴請；違背組織原則，不如實報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，
在幹部選拔、職工錄用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，搞權色、錢色交易；
道德敗壞；公器私用，將地質調查、礦產開發等權力作為斂財納賄的工具，搞權錢交易，利用職
務便利為他人在企業經營、項目承攬、礦權審批等方面謀利，並非法收受巨額財物；違反國家保
密規定，故意洩露國家秘密。
　　６２歲的鍾自然今年１月２日被通報受查，是今年首名落馬官員。他早年長期在原地質礦產
部和原國土資源部工作，曾任原國土資源部地質勘查司司長，中國地質調查局副局長、黨組副書
記，原國土資源部總工程師等職，２０１４年擔任原國土資源部黨組成員，中國地質調查局局長
、黨組書記。２０１８年自然資源部成立後，鍾自然出任自然資源部黨組成員，並繼續擔任中國
地質調查局局長、黨組書記，直至２０２２年９月退休。（ｓｌ）

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