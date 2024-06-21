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AH股新聞

21/06/2024 12:13

《Ａ股焦點》鴻博股份半日跌近半成，強調前實控人家族依法減持

　　《經濟通通訊社２１日專訊》跨界投資算力印刷企業鴻博股份（深：００２２２９）股價今
日開盤延續昨日跌勢，半日跌４﹒７％，報１１﹒５元（人民幣．下同）。
　　昨日有消息指，鴻博股份創始人尤氏家族「一家７口套現２０億，把公司賣給了１７萬股民
」，指公司前十大股東之中已無尤氏家族的身影，而當初於２００８年ＩＰＯ時，鴻博股份前十
大股東合計持股超過７４％，當中尤氏家族七口人佔比就達到７０％。不過，尤氏家族自
２０１９年開始大手套現離場，據不完全統計，前後累計套現了２０億元。
　　鴻博股份昨晚回應內媒查詢時表示，有關內容屬虛假陳述，誤導投資者，強調相關人士出於
自願原則減持，減持過程中均依法披露，嚴格遵守相關法律法規。鴻博股份並提到，根據公司最
新股東名冊，當前未查詢到有關「尤氏家族」成員持有公司股票的持股信息。至於公司今年２月
２８日公告稱，公司將變更為無控股股東、無實控人狀態，鴻博股份表示，目前公司無控股股東
或實際控制人狀態實際不影響公司的正常經營，公司已建立完善的治理結構和內控機制，確保了
業務的獨立性和規範運作。
　
＊因轉型算力租賃，股價一度大漲，實際經營連年虧損＊
　
　　據內媒指出，２０２１年７月，鴻博股份公告，尤氏家族不再是公司持股５％以上股東，最
後一位尤氏家族成員最後一次出現在前十大股東之中是在２０２２年第二季度末，當時其持倉比
例為０﹒６６％。鴻博股份的股東數量則持續上升，從２０２２年底的２﹒７８萬戶增加到了
２０２４年第一季度末的１７萬戶。
　　報道並指，鴻博股份主業為彩票印刷，去年轉型算力租賃，疑似搭上ＧＰＵ巨頭英偉達，成
為ＡＩ浪潮中的最大黑馬之一。去年８月，鴻博股份的股價創新高達４５﹒２９元，市值一度超
過２００億元，但之後公司股價一路走低，雖然今年２月曾跟隨市場反彈過一段時間，但之後再
掉頭向下，距去年８月的高點已累計跌超７％。
　　與此同時，鴻博股份淨利潤自２０２０年起持續下滑，近年更連續虧損。２０２１年－
２０２３年，鴻博股份的營收分別為５﹒７４億元、５﹒４６億元、６﹒２０億元，扣除非經常
損益後歸母淨利潤分別為－９５９﹒７５萬元、－８７８８﹒７６萬元、－７１４４﹒６１萬元
。（ｓｌ）

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