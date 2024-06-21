《神州債市》３０年期特別國債首次續發，中標利率２﹒４６８１％

《經濟通通訊社２１日專訊》中國財政部今日（２１日）上午招標續發４５０億元（人民幣

．下同）３０年超長期特別國債，加權中標利率為２﹒４６８１％，稍低於二級成交水平，邊際

倍數１﹒１４倍，為２月以來最低，投標倍數３﹒２５倍。

同時招標的三個月（９１天）貼現國債，加權中標收益率為１﹒３９６７％，較中債收益率

曲線代表的二級水平低約１１基點，邊際中標收益率１﹒４５７３％，對應投標倍數２﹒１１倍

。

５月１７日，招標首發的４００億元３０年期特別國債，加權中標收益率２﹒５７％，優於

市場預期的２﹒５５％。

５月２４日，４００億元２０年超長期特別國債招標發行，加權中標利率２﹒４９％。

６月７日，首次續發４５０億元３０年期超長期特別國債，加權中標利率２﹒５３１９％。

６月１４日，招標首發３５０億元５０年期超長期特別國債，加權平均中標利率２﹒５３％

。

６月１９日，首次續發４５０億元２０年期超長期特別國債，加權中標利率２﹒３８５８％

。

今年的超長期特別國債擬發行２２期，期限分別為２０年、３０年和５０年，發行時間由今

年５月中旬持續至１１月中旬。（ｓｌ）

