  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

21/06/2024 14:22

《神州債市》３０年期特別國債首次續發，中標利率２﹒４６８１％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國財政部今日（２１日）上午招標續發４５０億元（人民幣
．下同）３０年超長期特別國債，加權中標利率為２﹒４６８１％，稍低於二級成交水平，邊際
倍數１﹒１４倍，為２月以來最低，投標倍數３﹒２５倍。
　　同時招標的三個月（９１天）貼現國債，加權中標收益率為１﹒３９６７％，較中債收益率
曲線代表的二級水平低約１１基點，邊際中標收益率１﹒４５７３％，對應投標倍數２﹒１１倍

　　５月１７日，招標首發的４００億元３０年期特別國債，加權中標收益率２﹒５７％，優於
市場預期的２﹒５５％。
　　５月２４日，４００億元２０年超長期特別國債招標發行，加權中標利率２﹒４９％。
　　６月７日，首次續發４５０億元３０年期超長期特別國債，加權中標利率２﹒５３１９％。
　　６月１４日，招標首發３５０億元５０年期超長期特別國債，加權平均中標利率２﹒５３％

　　６月１９日，首次續發４５０億元２０年期超長期特別國債，加權中標利率２﹒３８５８％

　　今年的超長期特別國債擬發行２２期，期限分別為２０年、３０年和５０年，發行時間由今
年５月中旬持續至１１月中旬。（ｓｌ）

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金