《華為動向》華為雲發布盤古具身智能大模型，提升人形機器人能力

《經濟通通訊社２１日專訊》華為開發者大會２０２４今起一連三天在東莞松山湖舉行，值

得注意的是，會場上出現了一台人形機器人，引起廣泛關注。華為常務董事、華為雲ＣＥＯ張平

安隨後宣布，正式推出盤古具身智能大模型。

該人形機器人是樂聚機器人的開源鴻蒙人形機器人Ｋｕａｖｏ（夸父）。夸父在會場上通過

識別物品、問答互動、擊掌、遞水等互動演示，展示雙方基於盤古大模型的合作成果。

據介紹，盤古大模型能能夠讓人形機器人完成１０步以上的複雜任務規劃，並且在任務執行

中實現多場景泛化和多任務處理。同時，盤古大模型還能生成機器人需要的訓練視頻，讓機器人

更快地學習各種複雜場景。大模型的多模態能力以及思維能力的快速提升，使機器人能夠模擬人

類常識進行邏輯推理，並在現實環境中高效精準地執行任務，從而有效解決了複雜環境感知與物

理空間認知的難題。

張平安表示，除了人形機器人，盤古具身智能大模型還可以賦能多種形態的工業機器人和服

務機器人，讓它們幫助人類去從事危險和繁重的工作，「正如大家所期望的，讓ＡＩ機器人幫助

我們去洗衣、做飯、掃地，讓我們有更多的時間去看書，寫詩，作畫」。（ｓｌ）





