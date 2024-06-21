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21/06/2024 17:39

《中國要聞》中澳今起互為商務、旅遊、探親發五年多次入境簽證

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國領事服務網今日表示，根據中國和澳洲關於互為對方商務
、旅遊、探親人員頒發五年多次簽證的安排，中澳兩國自即日起互為對方國家符合條件的商務、
旅遊、探親人員頒發有效期最長為５年、可多次入境、每次停留不超過９０日的簽證。中國公民
可通過澳洲駐華使館網站查詢有關辦證材料要求。（ｓｌ）

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