【大國博弈】中國制裁美國軍工企業洛歇馬丁旗下三公司及三名高管

《經濟通通訊社２１日專訊》中國針對美國對台軍售進行新一輪制裁。外交部宣布，對洛克
希德．馬丁公司（港譯「洛歇．馬丁」）實體和高級管理人員採取反制措施。
反制措施包括：
對洛歇．馬丁導彈系統集成實驗室、洛歇．馬丁先進技術實驗室、洛歇．馬丁風險投資公司
等後附實體，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。
對洛歇．馬丁公司董事長、總裁、首席執行官泰克里特，首席運營官聖約翰以及首席財務馬
萊夫等，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人
進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。
反制措施自２０２４年６月２１日起施行。
美國近日宣布已批准對台出售兩批總額約３﹒６億美元武器，包括兩款烏克蘭戰場正在使用
的無人機以及配套系統服務等。（ｓｌ）
中方反制清單
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名稱 備註
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實體：
洛克希德．馬丁導彈系統集成實驗室
洛克希德．馬丁先進技術實驗室
洛克希德．馬丁風險投資公司
高級管理人員：
詹姆斯．泰克里特 洛歇馬丁公司董事長、總裁、首席執行官
Ｊａｍｅｓ Ｄｏｎａｌｄ Ｔａｉｃｌｅｔ
弗蘭克．聖約翰 洛歇馬丁公司首席運營官
Ｆｒａｎｋ Ａｎｄｒｅｗ Ｓｔ﹒ Ｊｏｈｎ
杰西．馬萊夫 洛歇馬丁公司首席財務官
Ｊｅｓｕｓ Ｍａｌａｖｅ
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