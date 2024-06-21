《兩岸關係》國防部：堅決反對美國對台軍售，將全面加強練兵備戰

《經濟通通訊社２１日專訊》美國國防部國防安全合作局近日宣布新一輪對台軍售計劃，稱

已批准對台出售兩批總額約３﹒６億美元武器，包括兩型無人機及配套系統服務等。國防部新聞

發言人吳謙今日回應稱，中方對此堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

吳謙炮轟，民進黨當局妄圖「以武謀獨」，美國執意「以武助獨」，是當前台海和平穩定最

大的威脅。美方頻頻對台售武，用台灣老百姓的血汗錢養肥自己的軍工複合體，不惜把台灣變成

「火藥桶」。這無異於謀財害命、自私虛偽至極。民進黨當局「倚外謀獨」，買再多的武器也帶

不來安全，只會把戰火引向台灣，「棋子」終將淪為「棄子」。

中方敦促美方切實落實不支持「台獨」承諾，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩

國兩軍關係來之不易的止跌企穩局面。解放軍將全面加強練兵備戰，堅決粉碎一切「台獨」分裂

圖謀。



＊依法嚴懲台獨，犯分裂國家罪最高可判死刑＊



最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部今日聯合發布《關於依法懲

治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，為依法嚴懲「法理台獨」、「倚外

謀獨」、「以武謀獨」等分裂行徑提供明確指引。其中，以「分裂國家罪」定罪的「台獨」頑固

分子，如屬首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑，而當中對國家和人民

危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可以判處死刑。《意見》自發布之日起施行。

