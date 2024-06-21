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AH股新聞

21/06/2024 15:36

《中國要聞》中國對原產於美韓台進口苯乙烯繼續徵收反傾銷稅

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國商務部公告，國務院關稅稅則委員會決定自２０２４年６
月２３日起，對原產於韓國、台灣地區和美國的進口苯乙烯繼續徵收反傾銷稅，實施期限為５年

　　公告指，商務部２０１８年６月首次對原產於韓國、台灣地區和美國的進口苯乙烯徵收反傾
銷稅，稅率為韓國６﹒２％－７﹒５％，台灣地區３﹒８％－４﹒２％，美國１３﹒７％－
５５﹒７％，實施期限５年。２０２３年６月，應中國大陸苯乙烯產業申請，對上述反傾銷措施
進行期終複審調查。根據調查結果，商務部裁定，如果終止反傾銷措施，原產於韓國、台灣地區
和美國的進口苯乙烯對中國大陸的傾銷可能繼續或再度發生，對中國大陸苯乙烯產業造成的損害
可能繼續或再度發生，因此向國務院關稅稅則委員會提出繼續實施反傾銷措施的建議。國務院關
稅稅則委員會根據建議作出繼續徵收反傾銷稅的決定。
　　苯乙烯是一種重要的基礎有機化工原料，主要用於生產可發性聚苯乙烯（ＥＰＳ）、聚苯乙
烯（ＰＳ）、丙烯腈－丁二烯－苯乙烯（ＡＢＳ）樹脂、不飽和聚酯樹脂（ＵＰＲ）、熱塑性彈
性體（ＳＢＳ）、丁苯橡膠（ＳＢＲ）、丁苯膠乳（ＳＢＬ）等。苯乙烯還可以用於合成燃料中
間體蒽醌、農藥乳化劑、醫藥、選礦劑苯乙烯膦酸等。同時，苯乙烯也是優良的有機溶劑。
（ｓｌ）

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