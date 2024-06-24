《駐滬專電》長三角鐵路暑期預計日均發送旅客同比增３﹒５％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》中國鐵路上海局集團公布，今年暑運期限
自７月１日啟動，至８月３１日結束，合計６２天。長三角鐵路預計發送旅客１﹒７４億人次，
日均發送旅客２８０萬人次，同比增幅３﹒５％。期間，長三角鐵路部門計劃開行旅客列車
１３４１﹒５對，同比增加３０﹒５對，增幅２﹒３％，努力滿足旅客出行需求。
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24/06/2024 16:15
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日均發送旅客２８０萬人次，同比增幅３﹒５％。期間，長三角鐵路部門計劃開行旅客列車
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