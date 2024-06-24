  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

24/06/2024 17:41

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大
成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　　　買入金額　　　　賣出金額　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）　（百萬人民幣）　　（百萬人民幣）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　１９９７﹒２５　２０８９﹒０１　　　　－９１﹒７６
　　長江電力　（６００９００）　　６７５﹒２５　　８２２﹒８７　　　－１４７﹒６２
　　工業富聯　（６０１１３８）　　６２７﹒９９　　５３８﹒４６　　　　　８９﹒５３
　　招商銀行　（６０００３６）　　５４８﹒６３　　６１０﹒１２　　　　－６１﹒４９
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　５００﹒０７　　４１８﹒４２　　　　　８１﹒６５
　　賽力斯　　（６０１１２７）　　５５０﹒３９　　３３６﹒１８　　　　２１４﹒２１
　　中遠海控　（６０１９１９）　　４３１﹒８８　　４０５﹒３５　　　　　２６﹒５３
　　中國平安　（６０１３１８）　　３７３﹒７７　　３０９﹒５０　　　　　６４﹒２７
　　工商銀行　（６０１３９８）　　３１７﹒７４　　２４４﹒０３　　　　　７３﹒７１
　　山西汾酒　（６００８０９）　　２６７﹒０２　　２４６﹒８３　　　　　２０﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　　　買入金額　　　　賣出金額　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）　（百萬人民幣）　　（百萬人民幣）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代　（３００７５０）　　８１０﹒６２　　５０６﹒６０　　　　３０４﹒０２
　　立訊精密　（００２４７５）　　４３２﹒５７　　７５９﹒０１　　　－３２６﹒４４
　　五糧液　　（０００８５８）　　５２１﹒５５　　４２３﹒２１　　　　　９８﹒３４
　　比亞迪　　（００２５９４）　　４２６﹒８５　　５０１﹒７６　　　　－７４﹒９１
　　美的集團　（０００３３３）　　３００﹒８５　　５９５﹒２５　　　－２９４﹒４０
　　中際旭創　（３００３０８）　　３３９﹒９１　　４５０﹒５８　　　－１１０﹒６７
　　新易盛　　（３００５０２）　　１８０﹒１２　　４２８﹒２９　　　－２４８﹒１７
　　牧原股份　（００２７１４）　　３５６﹒２９　　２０５﹒５０　　　　１５０﹒７９
　　邁瑞醫療　（３００７６０）　　３６０﹒３３　　１６９﹒７４　　　　１９０﹒５９
　　瀘州老窖　（０００５６８）　　３４７﹒９６　　１６２﹒８８　　　　１８５﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對　教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰24/06/2024 17:55  《中國要聞》南韓鋰電池廠大火最少２２死，包括１８名中國公民

下一篇新聞︰24/06/2024 17:40  【大國博弈】字節跳動回應與博通合作開發ＡＩ芯片：消息不實

其他AH股新聞
More

24/06/2024 17:26  【內房困局】佳兆業深圳被恢復執行６﹒６億，被執行總額３０３億

24/06/2024 17:05  《神州經脈》首５月財收降２﹒８％，ＦＤＩ跌三成，股匯續跌

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金