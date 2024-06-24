《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大

成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １９９７﹒２５ ２０８９﹒０１ －９１﹒７６

長江電力 （６００９００） ６７５﹒２５ ８２２﹒８７ －１４７﹒６２

工業富聯 （６０１１３８） ６２７﹒９９ ５３８﹒４６ ８９﹒５３

招商銀行 （６０００３６） ５４８﹒６３ ６１０﹒１２ －６１﹒４９

紫金礦業 （６０１８９９） ５００﹒０７ ４１８﹒４２ ８１﹒６５

賽力斯 （６０１１２７） ５５０﹒３９ ３３６﹒１８ ２１４﹒２１

中遠海控 （６０１９１９） ４３１﹒８８ ４０５﹒３５ ２６﹒５３

中國平安 （６０１３１８） ３７３﹒７７ ３０９﹒５０ ６４﹒２７

工商銀行 （６０１３９８） ３１７﹒７４ ２４４﹒０３ ７３﹒７１

山西汾酒 （６００８０９） ２６７﹒０２ ２４６﹒８３ ２０﹒１９

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０） ８１０﹒６２ ５０６﹒６０ ３０４﹒０２

立訊精密 （００２４７５） ４３２﹒５７ ７５９﹒０１ －３２６﹒４４

五糧液 （０００８５８） ５２１﹒５５ ４２３﹒２１ ９８﹒３４

比亞迪 （００２５９４） ４２６﹒８５ ５０１﹒７６ －７４﹒９１

美的集團 （０００３３３） ３００﹒８５ ５９５﹒２５ －２９４﹒４０

中際旭創 （３００３０８） ３３９﹒９１ ４５０﹒５８ －１１０﹒６７

新易盛 （３００５０２） １８０﹒１２ ４２８﹒２９ －２４８﹒１７

牧原股份 （００２７１４） ３５６﹒２９ ２０５﹒５０ １５０﹒７９

邁瑞醫療 （３００７６０） ３６０﹒３３ １６９﹒７４ １９０﹒５９

瀘州老窖 （０００５６８） ３４７﹒９６ １６２﹒８８ １８５﹒０８

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（以上數字取小數點後兩個位）

