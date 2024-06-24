《神州頭條》財經報章頭版摘要：多地規範國企數據資產估值

《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



向著科技強國不斷前進

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黨的十八大以來，以國家主席習近平為核心的黨中央堅持把科技創新擺在國家發展全局的核心位

置，就科技創新提出一系列新論斷、新要求，對建設科技強國進行全局謀劃和系統部署，推動中

國科技事業發生歷史性變革、實現中華民族偉大復興奠定更加堅實的基礎。



「試驗田」里的變化

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創新是引領發展的第一動力。近年來，國家深入實施創新驅動發展戰略，發布一系列文件，對金

融支持科技創新作出部署，一批科創金融改革試驗區相繼落子，發揮先行先試政策優勢，引導金

融資源向科技創新領域聚集。



Ａ股首單投保機構公開提名獨立董事議案獲通過

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日前，中證中小投資者服務中心提名的獨立董事候選人獲上海第一醫藥２０２４年第二次臨時股

東大會審議通過。這是Ａ股首次通過投資者保護機構公開提名成功選任獨立董事，對於拓寬獨立

董事提名來源、維護中小投資者合法權益具有積極意義。





《上海證券報》



向著科技強國不斷前進

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黨的十八大以來，以國家主席習近平為核心的黨中央堅持把科技創新擺在國家發展全局的核心位

置，就科技創新提出一系列新論斷、新要求，對建設科技強國進行全局謀劃和系統部署，推動中

國科技事業發生歷史性變革、實現中華民族偉大復興奠定更加堅實的基礎。



推動資本市場進一步提高服務新質生產力質效

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新質生產力是符合新發展理念的先進生產力質態。具備直接融資功能的資本市場，是加快培育新

質生產力的重要引擎。中證監主席吳清近日在２０２４陸家嘴論壇上強調「積極主動擁抱新質生

產力發展」，點明了未來資本市場高質量發展的重要著力點。



２０２４中國上市公司論壇在遼寧舉行

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６月２２日至２３日，２０２４中國上市公司論壇在遼寧省瀋陽市舉行，會議聚焦「助力上市公

司打造新質生產力，提高上市公司投資價值」，從發揮上市公司在經濟高質量發展中的作用、賦

能創新型中小企業等方面進行了深入的討論和交流。





《證券時報》



深化改革打通堵點，推動資本市場高質量發展

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高質量發展是新時代的硬道理，是資本市場全面深化改革的目標和動力。新「國九條」以及資本

市場「１＋Ｎ」系列政策文件的出台，就是貫徹落實中央金融工作會議精神的具體舉措，貫穿其

中的主線就是強監管、防風險、推動資本市場高質量發展。



多地規範國企數據資產估值

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年初以來，不少地方嘗試依託數據資產進行抵質押融資，數據資產價值逐漸顯性化。近日，上海

市國資委規範市屬國有企業數據資產評估工作的消息引起業內關注。專家表示，規範地方國企開

展數據資產估值有重要意義，但提升企業對數據資產評估入表等相關工作的積極性仍需多方完善

制度保障。



打好降本增效「組合拳」增強金融業發展後勁

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隨著市場環境及監管環境的變化，降本增效成為金融業的必修課。壓降運營成本、優化人力資源

結構成為金融機構的普遍選擇。順應數字化轉型趨勢，金融機構還強化大數據、人工智能

（ＡＩ）等新技術的應用，賦能業務經營管理。（ｌｃ）

