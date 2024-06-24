《鍾之日記》Ａ股跌浪不絕，市場急尋原因

《鍾之日記》６月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



滬綜指上個交易日（２１日）跌穿３０００點後，今日繼續低迷，今早低開０﹒５１％，跌

幅盤中一度擴大至逾１％，不過在股王貴州茅台（滬：６００５１９）倒升拉動下，跌幅盤中顯

著收窄，然而尾盤沽壓急增，市況迅速轉差，全日約４７６１隻個股下跌，上升的個股只有約

３００隻，滬綜指全日收跌１﹒１７％，報２９６３﹒１點，盤中低見２９６０﹒１３點，繼續

創今年２月２９日以來新低，深成指挫１﹒５５％，創業板指亦跌１﹒３９％。

兩市成交有低位反彈趨勢，錄６９５６億元人民幣，較上日的超低成交回升１２﹒３％，但

仍未超過７０００億元人民幣水平。

股市表現積弱，和人民幣匯率近期貶勢顯著不無關係，今早人民幣兌一美元中間價報

７﹒１２０１，四連跌，刷逾七個月新低。中金公司發報告稱，中美利差拉大背景下的套利行為

增加，導致人民幣匯率壓力增加，建議透過美元回落機會推動人民幣更大幅度波動，並重新恢復

中間價雙向彈性。

不過亦有分析認為，Ａ股重新受理ＩＰＯ及轉融券出借數量大增也是影響Ａ股投資者信心的

原因，內地券商則表示，股市低迷和市場仍處於政策、價格和外部三大信號的觀察期有關。

另外，中國重振外資信心未見曙光，今年１－５月實際使用外資金額４１２５﹒１億元人民

幣，同比下降２８﹒２％，不但是連續第１２個月下跌，而且跌幅還大於首４月份的２７﹒９％

。



＊港股尾盤轉好，微跌收場＊



恒指今早低開過百點，報１７９０６點，開市不但跌穿１８０００點，而且跌穿上周三

（１９日）大升市之前一日的收市位１７９１５，意味著上周三恒指飆升的５０４點已經全部蒸

發。由於上證指數今日再次跌穿３０００點心理關口，並以接近全日低位收市，對港股難免有負

面影響。但Ａ股收市後，恒指戲劇性反彈，一度轉跌為升４點，收報１８０２７，跌不足１點，

主板成交近９６５億元。



＊歐盟加稅有得傾？電動車企升跌不一＊



中國商務部部長王文濤日前與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯舉行視像會談。雙方最

後商定，將就歐盟對華電動汽車反補貼調查啟動磋商。

王文濤周六在京亦同任內首次訪華的德國副總理兼經濟部長哈貝克會面，提到歐盟在沒有成

員國和業界申請下，對中國電動汽車發起反補貼調查，期間存在不當做法，違反世貿組織規則，

稱歐盟此舉是典型的保護主義。

哈貝克表示，德國一直受益於開放的全球市場，但目前貿易保護主義以不同方式抬頭，令德

方感到擔憂。王文濤坦言，如果歐方有誠意坐到談判桌前，中方也願意通過對話協商，照顧彼此

合理關切，以理性和專業的方式，避免貿易摩擦擴大升級。

由此看來，歐盟加稅有彎轉？有分析師指，中國早前已就歐盟產豬肉展開反傾銷調查，引起

歐洲出口大國如西班牙的憂慮，既然雙方坐低傾，不排除中歐最終以押後實施關稅，或以減低關

稅作妥協。

今日電動車股走勢不一，早前被市場預計受徵稅影響較小的比亞迪（０１２１１）升約

０﹒６％，小鵬汽車（０９８６８）漲３﹒２％，理想汽車（０２０１５）升１﹒６％；至於蔚

來（０９８６６）則跌約０﹒４％，吉利汽車（００１７５）跌１﹒１％。



＊藥明生物升２％，富瑞力撐放緩擴張也有好處＊



富瑞發表報告，維持藥明生物（０２２６９）「買入」評級，給予目標價４２元。藥明生物

全日升２﹒１％，報１１﹒８４元；同系藥明合聯（０２２６８）升０﹒８％，藥明康德

（０２３５９）則跌０﹒３％，報３０﹒３５元。

受美國潛在制裁影響，投資者迫切想知道藥明系下一步有何計劃，會否推進產能擴張，公司

此前回應稱，「所有基地在建設過程中，都會有設計調整，這是正常運作」。富瑞報告指，公司

資本支出的任何放緩或減少都將允許短期內更強勁的自由現金流。亦允許公司保持低調，同時花

更多時間評估局勢，包括《生物安全法案》是否通過，並在決定下一步之前觀察客戶的行為及步

伐。



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