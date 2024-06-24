《Ａ股焦點》內地東方集團曝財困大股東遭斬倉，股票百萬封單跌停

《經濟通通訊社２４日專訊》業務涉獵金融、貿易、港口、建設、工業、旅遊等的黑龍江第

一股東方集團（滬：６００８１１），上周驚曝陷入財困。公司此前公布因流動性暫時趨緊，其

存款被限制大額提取，將影響公司生產經營和償債，引發股價連崩。公司最新宣布，因存在債務

違約，以及股票價格持續下跌影響，大股東東方潤瀾部分被抵押持股遭券商強制平倉。

東方集團上周三至五（１９至２１日）連續暴跌三日，今日開盤更無懸念跌停，且錄１８０

萬手封單，股價報０﹒９元，觸及面值退市紅線。

東方集團上周五盤後（２１日）公布，因公司涉嫌信息披露違法違規，中證監決定對公司立

案調查，未公布調查原因。不過黑龍江證監局發出行政監管措施決定書則顯示，東方集團在

２０２２年與關聯公司小康供應鏈發生採購交易３﹒５９億元（人民幣．下同），但卻沒有按規

定進行信息披露，黑龍江證監局決定對東方集團，公司董事長、時任總裁孫明濤，董秘康文傑分

別採取出具警示函的行政監管措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。

東方集團此前曾提到，東方集團實際控制人張宏偉擬通過處置其所持有的港股聯合能源集團

（００４６７）部分股權、ＵＥＰ風能（私人）有限公司股權等資產回籠資金，聯合能源集團現

價跌３﹒６％，報０﹒４０５元。張宏偉所織就的「東方系」除控股東方集團和聯合能源集團外

，在民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）和錦州港（滬：６００１９０）亦有持股。

（ｅｙ）

