《神州金融》遼寧農商行獲批吸收合併３６家農村中小銀行機構

《經濟通通訊社２４日專訊》國家金融監管總局遼寧監管局近日批准遼寧農商行吸收合併遼

寧新民農商行等３６家農村中小銀行機構，包括２５家農商行、１１家村鎮銀行。

根據批復，遼寧監管局將承接３６家農村中小銀行清產核資後的有效資產、全部負債、業務

、網點和員工；遼寧農商行應就分支機構更名事項向所在地金融監管部門派出機構報告，完成金

融許可證變更；督促３６家農村中小銀行機構完成法人機構終止相關事宜；吸收合併自批復之日

起６個月內完成。



＊遼寧農商行「兩步走」方式改革化險＊



遼寧農商行於去年６月２６日獲批籌建，由瀋陽農商行與北票市農村信用合作聯社等３０家

農村信用合作聯社以新設合併方式組建，２０２３年９月１８日獲批開業，註冊資本金為

２０７﹒８９億元人民幣，遼寧金融控股集團以９９﹒０９％的出資比例成為大股東，遼寧能源

投資集團、瀋陽盛京金控投資集團出資分別佔比０﹒４５％、０﹒４０％。

招聯金融首席研究員董希淼對內媒表示，遼寧農信系統改革在國內是較為獨特的一個案例，

即通過「兩步走」的方式改革化險：第一階段合併農信聯社及農商行聯合成立全省統一法人農商

銀行，第二階段將其餘農信系統內的銀行吸收合並至省級農商行中。

此前山西、河南等多地農信系統爆發股東掏空、內部人控制、監管失守交織的大案，造成省

內中小銀行動輒數千億人民幣的巨額資金損失。今年５月，國家金融監管總局農村中小銀行監管

司黨支部發文表示，加快推動農村中小銀行兼併重組，減少農村中小銀行機構數量和層級，加強

集中統一管理，因地制宜優化機構布局，重塑經營機制，促進風險持續收斂。（ｌｃ）

