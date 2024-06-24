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AH股新聞

24/06/2024 08:57

《神州金融》監管據報要求未設理財公司的銀行產品規模有序壓降

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據內地多間媒體報道，近日山東、重慶、湖南等省份多個未設
立理財子公司的銀行收到監管通知，要求在２０２６年底前將理財業務規模壓降至２０２１年以
前水平。
　　還有東南省份未設立理財公司的銀行收到監管部門電話通知，在２０２４年６月底將理財業
務規模壓降到一定數值。
　　其實，這不是地方監管部門首次對轄內中小銀行理財規模進行指導。早在２０２１年１１月
，就有中部省份地方監管部門向轄內城商行進行窗口指導，明確要求對理財規模進行管控，要求
保持現有規模、不得提高。
　
＊４千多家銀行業金融機構中，設理財子公司的銀行屬少數＊
　
　　銀行機構設立理財公司開展資管業務是資管新規的要求。但是，在國內４０００多家銀行業
金融機構中，設立理財子公司的銀行屬於少數。有研究機構測算，商業銀行的理財規模至少要達
到１０００億元人民幣以上才能滿足其設立理財子公司的經營發展需要。目前來看，國內很多地
方的中小銀行理財業務達不到這一規模。
　　業內人士普遍認為，中小銀行資管業務未來可能的路徑主要有兩條：一是做其他理財子公司
產品的代銷機構；二是多家機構「抱團」出資成立一家理財子公司，不少農商行、農信社有意在
省聯社層面組建理財子公司，但截至目前未有此類獲批案例。目前開業的理財公司中，只有一家
是由農商行設立的，即重慶農商行的渝農商理財。（ｌｃ）

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