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AH股新聞

24/06/2024 15:11

《汽車新勢力》汽車價格戰「捲」出新賽道，多品牌推保值回購服務

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據《中國經營報》報道，近期，在多個行業論壇上多位車企掌
舵人及汽車行業資深人士呼籲停止「內捲」，撥亂反正。與直接採取降價做法不同的是，目前有
車企試圖通過其他路徑，譬如提供保值回購的方式搶佔市場。
　　不久前，凱迪拉克為ＩＱ傲歌純電車型提供三年８折高保值回購政策。５月初，一汽大眾推
出ＩＤ﹒Ｃａｒｅ保值包服務，對ＩＤ家族提供三年６折車價保值服務，打出「擁車成本」這張
新牌。簡單來說，擁車成本指的是買進的價錢減去賣出的價錢。
　　５月３０日，上汽大眾燃油車途觀ＬＰｒｏ上市，推出三年８折保值煥新服務；以零售價
２３﹒６８萬元（人民幣．下同）的３３０ＴＳＩ智行版為例，其三年擁車成本約４７３６０元

　　上汽大眾銷售經理王軍告訴記者：「保值回購初衷是針對電動汽車不保值的現狀提供政策兜
底，這個活動現在正在推廣中。目前，我們已成交的客戶中有一半選擇保值回購服務。」
　　中國汽車流通協會專家委員會成員顏景輝認為，車企提供保值回購服務的出發點是提高品牌
市場佔有率和銷售成績，同時又是車企的一種營銷模式。在當前殘酷的市場競爭下，車企的營銷
策略呈現多元化的趨勢。（ｒｙ）

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