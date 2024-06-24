《汽車新勢力》汽車價格戰「捲」出新賽道，多品牌推保值回購服務

《經濟通通訊社２４日專訊》據《中國經營報》報道，近期，在多個行業論壇上多位車企掌

舵人及汽車行業資深人士呼籲停止「內捲」，撥亂反正。與直接採取降價做法不同的是，目前有

車企試圖通過其他路徑，譬如提供保值回購的方式搶佔市場。

不久前，凱迪拉克為ＩＱ傲歌純電車型提供三年８折高保值回購政策。５月初，一汽大眾推

出ＩＤ﹒Ｃａｒｅ保值包服務，對ＩＤ家族提供三年６折車價保值服務，打出「擁車成本」這張

新牌。簡單來說，擁車成本指的是買進的價錢減去賣出的價錢。

５月３０日，上汽大眾燃油車途觀ＬＰｒｏ上市，推出三年８折保值煥新服務；以零售價

２３﹒６８萬元（人民幣．下同）的３３０ＴＳＩ智行版為例，其三年擁車成本約４７３６０元

。

上汽大眾銷售經理王軍告訴記者：「保值回購初衷是針對電動汽車不保值的現狀提供政策兜

底，這個活動現在正在推廣中。目前，我們已成交的客戶中有一半選擇保值回購服務。」

中國汽車流通協會專家委員會成員顏景輝認為，車企提供保值回購服務的出發點是提高品牌

市場佔有率和銷售成績，同時又是車企的一種營銷模式。在當前殘酷的市場競爭下，車企的營銷

策略呈現多元化的趨勢。（ｒｙ）

