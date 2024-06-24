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AH股新聞

24/06/2024 09:28

《Ａ股行情》滬指低開０﹒５％，上日陸股通中斷流出惟錄地量成交

　　《經濟通通訊社２４日專訊》上個交易日（２１日）滬綜指跌穿３０００點主要心理關口，
這個位置也被視為中證監新任主席吳清救市的「目標線」，當日兩市成交額創下今年以來第二低
水平，惟陸股通當日淨流入約４００萬元（人民幣．下同），中斷了連續九天的淨流出趨勢。滬
綜指今早低開０﹒５１％，報２９８２﹒８３點，深成指低開０﹒６６％，創業板指低開
０﹒５７％，軍工、半導體股窄幅造好，白酒股走低。
　　中國重振外資信心未見曙光，中國商務部公布，今年１－５月實際使用外資金額
４１２５﹒１億元，同比下降２８﹒２％，不但是連續第１２個月下跌，而且跌幅還大於首４月
份的２７﹒９％。
　　人民幣匯率近期貶勢顯著，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）上周五收報７﹒２６１３，
較上個交易日４時３０分收盤價跌８點子，六連跌，續創去年１１月以來逾七個月新低，至於今
早人民幣兌一美元中間價報７﹒１２０１，四連跌，同刷逾七個月新低。
　　人民銀行今日進行５００億元７天期逆回購，中標利率持平，今日淨投放４６０億元。
　　另外，中國商務部部長王文濤應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行
視像會談，雙方商定就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商。（ｅｙ）

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