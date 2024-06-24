《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒７％，逾４６００隻個股飄綠

《經濟通通訊社２４日專訊》上個交易日（２１日）滬綜指跌穿３０００點主要心理關口，

這個位置也被視為中證監新任主席吳清救市的「目標線」，當日兩市成交額創下今年以來第二低

水平，惟陸股通當日淨流入約４００萬元（人民幣．下同），中斷了連續九天的淨流出趨勢。

滬綜指今早低開０﹒５１％，跌幅盤中一度擴大至逾１％，低見２９６０﹒１３點，刷新自

今年２月２９日以來新低，不過午收前跌幅收窄，現跌０﹒７％報２９７７﹒２４點，深成指同

跌０﹒７９％，創業板指亦跌０﹒６１％。

兩市成交有低位反彈趨勢，錄４３７６億元，較上日同時段成交大增１６％。

人民幣匯率近期貶勢顯著，今早人民幣兌一美元中間價報７﹒１２０１，四連跌，刷逾七個

月新低。



＊茅台股價先挫後穩＊



貴州茅台（滬：６００５１９）信仰繼續崩塌，有消息指散裝飛天茅台單瓶價格已逼近

２１００元，不過內媒稱真實批價在２３００元左右。今日貴州茅台開盤挫逾３％，半日跌幅收

窄至不足０﹒１％，報１４７０﹒０４元，帶頭穩盤。

貴州茅台相關人士對內媒表示，公司關注到股價波動，目前公司生產經營和動銷都是正常的

，股價波動還是因為市場原因；對於酒價持續下跌，公司已關注到這個問題，也會採取相應的舉

措，但未透露會有哪些具體措施。至於是否取消１２瓶飛天茅台整箱投放，上述人士亦表示需核

實。



＊地產股急瀉，小城市樓市被指無起色＊



外媒指出，內地發起收購存量房產作保障房的救市政策僅對一二線城市起到效果，小城市則

幾乎無成效，地產股挫，綠地控股（滬：６００６０６）瀉５﹒６％，新湖中寶

（滬：６００２０８）跌４﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）走低２﹒２％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌２﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒５％。

黑龍江第一股東方集團（滬：６００８１１）上周驚曝陷入財困，公司最新宣布，因存在債

務違約，以及股票價格持續下跌影響，大股東東方潤瀾部分被抵押持股遭券商強制平倉。東方集

團上周三至五（１９至２１日）連續暴跌三日，今日開盤更無懸念跌停，且錄２００萬手封單，

股價報０﹒９元，觸及面值退市紅線。（ｅｙ）

