《Ａ股行情》滬指收挫１﹒１７％刷四月低，首５月證券印花稅削半

《經濟通通訊社２４日報道》滬綜指上個交易日（２１日）跌穿３０００點後，今日繼續低

迷，今早低開０﹒５１％，跌幅盤中一度擴大至逾１％，不過在股王貴州茅台

（滬：６００５１９）倒升拉動下，跌幅盤中顯著收窄，然而尾盤沽壓急增，市況迅速轉差，全

日約４７６１隻個股下跌，上升的個股只有約３００隻，滬綜指全日收跌１﹒１７％，報

２９６３﹒１點，盤中低見２９６０﹒１３點，繼續創今年２月２９日以來新低，深成指挫

１﹒５５％，創業板指亦跌１﹒３９％。

兩市成交有低位反彈趨勢，錄６９５６億元，較上日的超低成交回升１２﹒３％，但仍未超

過７０００億元水平。

股市表現積弱，和人民幣匯率近期貶勢顯著不無關係，今早人民幣兌一美元中間價報

７﹒１２０１，四連跌，刷逾七個月新低。中金公司發報告稱，中美利差拉大背景下的套利行為

增加，導致人民幣匯率壓力增加，建議透過美元回落機會推動人民幣更大幅度波動，並重新恢復

中間價雙向彈性。

中國重振外資信心未見曙光，今年１－５月實際使用外資金額４１２５﹒１億元，同比下降

２８﹒２％，不但是連續第１２個月下跌，而且跌幅還大於首４月份的２７﹒９％。

另外，全國財收下跌支出增，首５月全國一般公共預算收入同比下降２﹒８％，一般公共預

算支出同比增長３﹒４％。預算赤字１１４４７億元。



＊券商股挫，印花稅收入削半＊



中國財政部公布，１－５月證券交易印花稅４３９億元，同比下降５０﹒８％。券商股下挫

，華林證券（深：００２９４５）跌４﹒６％，錦龍股份（深：０００７１２）挫４﹒１％，西

部證券（深：００２６７３）跌３％，中信建投（滬：６０１０６６）跌２﹒８％，天風證券

（滬：６０１１６２）走低２﹒２％，中金公司（滬：６０１９９５）跌１﹒７％，中國銀河

（滬：６０１８８１）走低１﹒６％。

外媒指出，內地發起收購存量房產作保障房的救市政策僅對一二線城市起到效果，小城市則

幾乎無成效。內房集體挫，綠地控股（滬：６００６０６）插６﹒３％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌３﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）挫２﹒８％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌２﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒８％。



＊貴州茅台倒升，重磅銀行股亦穩盤＊



貴州茅台（滬：６００５１９）信仰繼續崩塌，有消息指散裝飛天茅台單瓶價格已逼近

２１００元，不過內媒稱真實批價在２３００元左右。今日貴州茅台開盤挫逾３％，午後跌幅抹

平，收市時升０﹒４％，報１４７６﹒５５元。貴州茅台相關人士對內媒表示，公司關注到股價

波動，目前公司生產經營和動銷都是正常的，股價波動還是因為市場原因；對於酒價持續下跌，

公司已關注到這個問題，也會採取相應的舉措，但未透露會有哪些具體措施。至於是否取消１２

瓶飛天茅台整箱投放，上述人士亦表示需核實。

淡市之下重磅銀行股走高，農業銀行（滬：６０１２８８）漲１﹒４％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升１﹒３％，招商銀行（滬：６０００３６）、工商銀行

（滬：６０１３９８）升１﹒１％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒８％，中國銀行

（滬：６０１９８８）升０﹒５％，建設銀行（滬：６０１９３９）揚０﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４７６﹒８１ －０﹒５４

上證綜合指數 ２９６３﹒１０ －１﹒１７ ３１８５﹒９６

上證Ａ股指數 ３１０６﹒２９ －１﹒１６

深證成份指數 ８９２４﹒１７ －１﹒５５ ３７７０﹒１７

深圳創業板指數 １７３１﹒５１ －１﹒３９

上證Ｂ股指數 ２２７﹒３５ －１﹒２９ １﹒０８

深證Ｂ股指數 １１０６﹒８８ －０﹒３２ ０﹒７５

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