《海納智見－荀玉根》從高股息到高端製造

《海納智見》高股息策略一直是市場熱議的話題，其實自２０２１年２月以來，在市場波動

較大的背景下，高股息策略跑出顯著的超額收益，逐漸成為市場關注的焦點，目前高股息板塊的

強勢表現已經持續超過３年。那麼本輪高股息行情背後是何因素在驅動？未來市場行情將走向何

處？本文對此進行分析。



回顧這一輪高股息策略的佔優行情，從收益來源拆分來看，可劃分為兩個階段，第一階段

（２０２１年２月至２０２２年１２月）是盈利驅動的行情，第二階段（２０２３年１月至今）

是估值抬升的行情。２０２１年２月至２０２２年１２月高股息上漲主要由盈利貢獻，背後是資

源品供給受限帶來的盈利回升。２０２３年來高股息上漲中估值貢獻更明顯，這與市場環境和政

策催化有關。



總的來看，２０２１年２月以來高股息板塊佔優時間已超３年， ２０２２年底以來估值抬

升幅度也比較明顯。今年２月５日以來市場的反彈當中行業輪動較快，在結合本輪高股息行情佔

優的時間和空間，以及估值和股息率變化來看，未來高股息板塊的性價比或有所下降，或需關注

更可能加大分紅的領域。



中期來看，隨著政策推動基本面改善，市場休整後中樞有望抬升。２月５日以來，市場上漲

可以定性為由情緒和資金推動的底部第一波反彈，這輪反彈中各寬基指數漲幅已比較明顯。５月

中旬以來各指數走勢逐漸轉向蓄勢休整，市場情緒也有所降溫，市場已步入了基本面驗證的休整

階段。不過從中期維度來看，基本面和資金面都有望迎來積極變化，下半年Ａ股指數中樞有望進

一步抬升。



行業維度，高端製造行業或是股市主線。隨著政策發力推動國內基本面的修復，市場風險偏

好有望抬升，高股息的性價比或有所降低，業績支撐的中國優勢製造有望成為中長期主線。具體

可關注出口競爭力明顯的中高端製造行業，以及引領新質生產力發展的科技製造領域。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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