《Ａ股焦點》官方出手穩酒價，貴州茅台仍跌逾２％

《經濟通通訊社２４日專訊》近期，貴州茅台（滬：６００５１９）酒價波動，有消息指散

裝飛天茅台單瓶價格已逼近２１００元（人民幣．下同）。今日貴州茅台開盤挫逾３％，現價跌

２﹒２％，報１４３８元。

不過，《上證報》從市場調研數據了解到，「散飛」真實批價在２３００元左右，並非一些

消息所言已經跌破２２００元、逼近２１００元。

在市場終端價連續下挫後，茅台也開始行動了。經銷商消息，１２瓶裝飛天茅台（市場俗稱

大箱）即將取消投放，飛天茅台開箱政策也將取消。同時，部分茅台經銷商還收到了１５年陳年

茅台、精品茅台暫停發貨的通知。經銷商普遍認為，茅台這套「組合拳」是穩市和提振經銷商信

心的訊號。



＊假酒被鑒定為真？茅台：鑒定員操作不嚴謹＊



另外，貴州茅台集團發布聲明稱，對有媒體報道「自製假茅台被鑒定為真」一事進行核實。

經查，在５月１１日、５月１８日鑒定過程中，鑒定員蔡某、陳某存在鑒定操作不細致、不嚴謹

的問題，反映出公司在產品鑒定流程管理上存在薄弱環節。

貴州茅台表示，將堅持以消費者為中心，致力於提高產品鑒定的專業性和數字化水平，並加

強產品鑒定管理體系的建設。（ｒｙ）

