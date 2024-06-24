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AH股新聞

24/06/2024 10:01

《Ａ股焦點》官方出手穩酒價，貴州茅台仍跌逾２％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》近期，貴州茅台（滬：６００５１９）酒價波動，有消息指散
裝飛天茅台單瓶價格已逼近２１００元（人民幣．下同）。今日貴州茅台開盤挫逾３％，現價跌
２﹒２％，報１４３８元。
　　不過，《上證報》從市場調研數據了解到，「散飛」真實批價在２３００元左右，並非一些
消息所言已經跌破２２００元、逼近２１００元。
　　在市場終端價連續下挫後，茅台也開始行動了。經銷商消息，１２瓶裝飛天茅台（市場俗稱
大箱）即將取消投放，飛天茅台開箱政策也將取消。同時，部分茅台經銷商還收到了１５年陳年
茅台、精品茅台暫停發貨的通知。經銷商普遍認為，茅台這套「組合拳」是穩市和提振經銷商信
心的訊號。
　
＊假酒被鑒定為真？茅台：鑒定員操作不嚴謹＊
　
　　另外，貴州茅台集團發布聲明稱，對有媒體報道「自製假茅台被鑒定為真」一事進行核實。
經查，在５月１１日、５月１８日鑒定過程中，鑒定員蔡某、陳某存在鑒定操作不細致、不嚴謹
的問題，反映出公司在產品鑒定流程管理上存在薄弱環節。
　　貴州茅台表示，將堅持以消費者為中心，致力於提高產品鑒定的專業性和數字化水平，並加
強產品鑒定管理體系的建設。（ｒｙ）

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