《Ａ股焦點》寧德升１％，目標２０２７年全固態電池可小批量生產

《經濟通通訊社２４日專訊》寧德時代（深：３００７５０）近日在接受調研時表示，如果

用技術和製造成熟度作為評價體系（１－９打分），公司的全固態電池研發項目目前處於４的水

平，目標是到２０２７年達到７－８分水平，有望實現小批量生產全固態電池。

寧德時代現價升０﹒９％，報１８６﹒６４元人民幣。（ｒｙ）

