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24/06/2024 10:07

《Ａ股焦點》寧德升１％，目標２０２７年全固態電池可小批量生產

　　《經濟通通訊社２４日專訊》寧德時代（深：３００７５０）近日在接受調研時表示，如果
用技術和製造成熟度作為評價體系（１－９打分），公司的全固態電池研發項目目前處於４的水
平，目標是到２０２７年達到７－８分水平，有望實現小批量生產全固態電池。
　　寧德時代現價升０﹒９％，報１８６﹒６４元人民幣。（ｒｙ）

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