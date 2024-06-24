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AH股新聞

24/06/2024 10:01

【提振內房】安徽鳳陽獎５萬鼓勵被徵地農民放棄宅基地進城購房

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內地「５１７」樓市新政出台後，多地政府陸續推出刺激樓市
配套政策，除了購房補貼外，一些地方還鼓勵農民放棄或退出農村宅基地進城購房，引起市場關
注。
　　安徽鳳陽、江蘇南通、湖北鄂州等地近日出台鼓勵放棄、退出農村宅基地相關政策。其中鳳
陽縣６月２０日宣布的相關政策顯示，自２０２４年６月２０日至２０２４年１２月３１日期間
，對納入２０２４年土地增減掛範圍內和縣房屋徵收領導小組辦公室確定納入徵收範圍內的項目
，涉及需要安置宅基地的本縣農村居民，如自願放棄宅基地安置並進城購房，在原宅基地歸還村
集體用於復耕復墾並拆除建（構）築物後，一次性給予５萬元人民幣購房獎勵，而購房獎勵不能
與貨幣、房票安置、購房補貼同時享受。當地同時出台的購房補貼是對於在上述期間於縣域內購
買新建商品住宅，建築面積９０平方米或以下的給予合同價款（不含車位、車庫、儲藏室等附屬
設施，下同）１％的補貼；建築面積９０至１４４平方米之間的，給予合同價款１﹒５％的補貼
；建築面積１４４平方米或以上的，給予合同價款２％的補貼。
　　南通市６月２１日宣布的相關政策則顯示，自２０２４年４月１日至２０２５年６月３０日
期間，在主城區（崇川區、南通經濟技術開發區、蘇錫通園區，下同）範圍內購買新建商品住房
的，給予購房款總額１﹒５％的獎補。自願退出或放棄農村宅基地進城購房的，給予一定額度的
獎補，具體標準由全市各地自行制定。
　　湖北鄂州４月時曾出台類似政策，鄂州市農村居民自願退出合法宅基地且拆除宅基地及相關
建（構）築物後，在「雙集中」區域購買新建商品住房的，按退出的宅基地面積給予購房補貼，
退出的宅基地歸還村集體用於復耕復墾。政策又指，支持返鄉就業創業人員、進城務工人員、新
市民、新青年，以靈活就業人員身份繳存住房公積金，一次性繳交６個月的金額後，在鄂州市購
買商品住房的，可以申請住房公積金貸款。（ｓｌ）

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