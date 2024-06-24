【聚焦數據】首５月全國財收降２﹒８％，證券印花稅降５０﹒８％

《經濟通通訊社２４日專訊》財政部公布，１－５月，全國一般公共預算收入９６９１２億

元（人民幣．下同），同比下降２﹒８％，其中證券交易印花稅４３９億元，同比下降

５０﹒８％。１－５月，一般公共預算支出１０８３５９億元，同比增長３﹒４％。

分中央和地方看，１－５月，中央一般公共預算收入４２７７８億元，同比下降６﹒７％；

地方一般公共預算本級收入５４１３４億元，同比增長０﹒５％。



＊房產稅增２０﹒１％，車輛購置稅降０﹒１％＊



分稅收和非稅收入看，１－５月，全國稅收收入８０４６２億元，同比下降５﹒１％，扣除

特殊因素影響後可比增長０﹒５％左右；非稅收入１６４５０億元，同比增長１０﹒３％。

主要稅收收入當中，印花稅１５０５億元，同比下降１８﹒６％，其中證券交易印花稅

４３９億元，同比下降５０﹒８％。土地和房地產相關稅收中，房產稅２０８６億元，同比增長

２０﹒１％；土地增值稅２４４２億元，同比下降５﹒３％。車輛購置稅１０８６億元，同比下

降０﹒１％。國內增值稅３０１１９億元，同比下降６﹒１％。國內消費稅７６０７億元，同比

增長７﹒２％。

扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素

影響後，首５月全國財收可比增長２％左右。



＊首５月全國支出增３﹒４％，社保和就業支出增４﹒５％＊



１－５月，全國一般公共預算支出１０８３５９億元，同比增長３﹒４％。分中央和地方看

，中央一般公共預算本級支出１４４２９億元，同比增長１０﹒２％；地方一般公共預算支出

９３９３０億元，同比增長２﹒４％。

主要支出當中，農林水支出８２７０億元，同比增長１２％。債務付息支出５０６１億元，

同比增長７﹒３％。社會保障和就業支出１８５８３億元，同比增長４﹒５％。節能環保支出

１８９４億元，同比增長２﹒１％。衛生健康支出８５８４億元，同比下降９﹒５％。



＊國有土地使用權出讓收入降１４％＊



１－５月，全國政府性基金預算收入１６６３８億元，同比下降１０﹒８％。分中央和地方

看，中央政府性基金預算收入１７６４億元，同比增長９﹒８％；地方政府性基金預算本級收入

１４８７４億元，同比下降１２﹒８％，其中，國有土地使用權出讓收入１２８１０億元，同比

下降１４％。

１－５月，全國政府性基金預算支出２７７０４億元，同比下降１９﹒３％。分中央和地方

看，中央政府性基金預算本級支出６０４億元，同比增長２０﹒１％；地方政府性基金預算支出

２７１００億元，同比下降１９﹒９％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出１７７６１億

元，同比下降７﹒３％。（ｓｌ）

