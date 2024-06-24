《ＡＩ熱潮》淘寶Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ版與小米合作「虛擬試車」

《經濟通通訊社２４日專訊》蘋果Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ國行版將於６月２８日在內地正式

開售。據內媒《電商報》報道，淘寶Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ版日前升級至２﹒０版本，在今年４

月率先發布的體驗版基礎上，開放了登錄、搜索、消息、下單等完整的購物功能，用戶可以直接

在其中挑選購買數十億計的商品。多個品牌更與淘寶開啟創新合作。除大疆外，小米汽車、梅森

馬吉拉、魅可、美的旗下ＣＯＬＭＯ等品牌，都與淘寶啟動了「空間試車」、「空間試妝」、「

智能家居」等深度合作。其中小米ＳＵ７已經在淘寶Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ版首頁開放「虛擬試

車」在線預約，未來將為用戶帶來「在家試車」的全新體驗。

淘寶為蘋果Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ上的第一款中國電商購物應用。借助ＡＩ技術，淘寶

Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ版大大簡化了搜索方式，不僅可以採用獨特的眼動手勢交互，還能語音搜

索和圖片搜索，並能實現同屏多商品對比和搭配體驗。此外，淘寶Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ版的商

品信息流更大、更立體，消費者可以直觀感受沙發的材質、衣服的質感，把冰箱、洗衣機３６０

度翻轉，打開看內部的結構和細節等，還能把１比１還原的商品擺在真實的環境中，看適配度和

整體效果。

淘寶網和淘寶ＸＲ業務負責人趙昆表示，利用空間計算能力，淘寶Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ版

將線下沉浸感購物體驗和線上購物效率作出前所未有的融合，是電商購物從２Ｄ走向３Ｄ、從平

面走向空間的開始。（ｓｌ）

