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AH股新聞

24/06/2024 11:14

《行業數據》騰訊《王者榮耀》全球收入連續第三個月排第二

　　《經濟通通訊社２４日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ數據顯示，２０２４年５月，
Ｓｃｏｐｅｌｙ《Ｍｏｎｏｐｏｌｙ　ＧＯ！》在全球Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ　
Ｐｌａｙ吸金２﹒２６億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。騰訊（００７００）《王者榮耀》以
２﹒１９億美元的收入連續第三個月位列榜單第二名。收入榜前五另外三款遊戲為Ｄｒｅａｍ　
Ｇａｍｅｓ《Ｒｏｙａｌ　Ｍａｔｃｈ》、《Ｒｏｂｌｏｘ》和ＦｉｒｓｔＦｕｎ《Ｌａｓｔ　
Ｗａｒ：Ｓｕｒｖｉｖａｌ　Ｇａｍｅ》。
　　２０２４年５月，全球手遊玩家在Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ付費近
６７億美元，同比增長４﹒４％。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻了超過２１億
美元，佔全球總收入的３２﹒１％。中國ｉＯＳ市場排名第２，佔１９﹒２％；日本市場排名第
３，佔１２﹒４％。
　
＊騰訊《地下城與勇士：起源》收入增長排全球第一＊
　
　　數據並顯示，５月有眾多新遊戲在收入增長榜上名列前茅。其中由騰訊發行的《地下城與勇
士：起源》（《ＤＮＦ》）在中國市場表現異常出色，僅用１０天就突破１億美元的收入紀錄，
登頂全球收入增長榜，並在全球收入榜上位列第８名。（ｓｌ）

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