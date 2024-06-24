《行業數據》騰訊《王者榮耀》全球收入連續第三個月排第二

《經濟通通訊社２４日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ數據顯示，２０２４年５月，

Ｓｃｏｐｅｌｙ《Ｍｏｎｏｐｏｌｙ ＧＯ！》在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ

Ｐｌａｙ吸金２﹒２６億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。騰訊（００７００）《王者榮耀》以

２﹒１９億美元的收入連續第三個月位列榜單第二名。收入榜前五另外三款遊戲為Ｄｒｅａｍ

Ｇａｍｅｓ《Ｒｏｙａｌ Ｍａｔｃｈ》、《Ｒｏｂｌｏｘ》和ＦｉｒｓｔＦｕｎ《Ｌａｓｔ

Ｗａｒ：Ｓｕｒｖｉｖａｌ Ｇａｍｅ》。

２０２４年５月，全球手遊玩家在Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ付費近

６７億美元，同比增長４﹒４％。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻了超過２１億

美元，佔全球總收入的３２﹒１％。中國ｉＯＳ市場排名第２，佔１９﹒２％；日本市場排名第

３，佔１２﹒４％。



＊騰訊《地下城與勇士：起源》收入增長排全球第一＊



數據並顯示，５月有眾多新遊戲在收入增長榜上名列前茅。其中由騰訊發行的《地下城與勇

士：起源》（《ＤＮＦ》）在中國市場表現異常出色，僅用１０天就突破１億美元的收入紀錄，

登頂全球收入增長榜，並在全球收入榜上位列第８名。（ｓｌ）

