《中國監管》廣東金交所被關停，監管部門稱為防範化解金融風險

《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省地方金融管理局近日公告，取消廣東金融資產交易中心

股份有限公司（廣東金交所）金融資產交易業務資質，以落實國家金融監管要求，切實加強金融

監管，防範化解金融風險。取消後，廣東（不含深圳，深圳市自行開展轄內各類交易場所的清理

整頓工作）不再存在金融資產類交易場所。

據《廣州日報》指出，簡稱為「金交所」的「金融資產交易所」或「金融資產交易中心」，

是由國家金融監管部門或省政府審批通過，開展信貸資產、信託資產登記、轉讓以及組合金融工

具應用、綜合金融業務創新的金融資產交易市場。自２０１０年５月以來，大量金交所成立，但

同時有各類打著金交所旗號的「偽金交所」陸續出現，變相開展金融資產登記、交易、結算等服

務，嚴重擾亂金融市場秩序。２０２１年，中證監要求不得新設金交所，省級政府轄內已有多家

金交所的，根據「一省至多一家」原則推進整合工作。

廣東於２０２２年２月通過整合廣東金融資產交易中心有限公司和廣州金融資產交易中心有

限公司，成立了廣東金交所，為廣東地區（除深圳外）唯一一家合法從事金融資產交易類業務的

交易場所。但隨著防範化解風險要求的提高，金交所作為一類地方交易場所，將全部被有序關停

退出。



＊今年已有１９家金交所被關停，監管籲警惕「偽金交所」＊



今年以來，２７家應關閉的金交所中已有１９家被正式關停，除了廣東金交所外，此輪被關

停的還有天津金融資產交易所、山西省金融資產交易中心、黑龍江省金融資產交易中心、中原金

融資產交易中心、三亞國際資產交易中心、廈門國際金融資產交易中心、寧波金融資產交易中心

等。

此外，報道提到，部分地產公司、第三方財富管理公司等，都曾通過「偽金交所」發行了大

量理財產品，涉及資金規模極大。

廣東省地方金融管理局在宣布取消金交所資質的同時，還發布提示稱，市場上部分名稱或經

營範圍中帶有「信用資產」、「登記備案」、「產登」、「產登信息」、「產登管理」、「產權

交易」、「產交信息」、「結算」等字樣的企業，未經國家有權部門依法許可，為非標債務融資

活動提供登記備案等服務，屬於「偽金交所」，存在較大風險。按照有關規定，除中央金融監管

部門批准設立的交易場所外，其他各類交易場所以及「偽金交所」等企業不得以登記、備案、掛

牌交易、信息發布、信息服務等各種名義，直接或間接為各類發行和銷售非標債務融資產品活動

提供服務和便利。

廣東省地方金融管理局強調，廣東省至今未批准任何省外金融資產交易場所和「偽金交所」

在廣東設立分支機構，或通過發展會員機構、代理商、授權服務機構等在廣東省開展非標債務融

資登記備案等服務。廣東企業要依法合規開展融資，自覺抵制各類非法金融活動，不通過各種「

偽金交所」掛牌交易非標債務融資產品，不以在各種「偽金交所」登記、備案為名發行融資產品

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