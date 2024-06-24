【ＦＯＣＵＳ】倒查稅風聲未平，「三張表」仍待修復

【ＦＯＣＵＳ】全國財收跌幅節節擴大，倒查稅╱補繳稅風聲四起，網紅咖啡店員工遭催單

而動粗－－看似風馬牛不相及的事件，卻無不顯示從政府到企業到個人，緊絀的資產負債表和緊

綳的神經。眼見房地產整體低迷依舊，優化財政資源分配和稅制結構，勢是７月三中全會重點議

題。



＊首５月財收跌幅擴，賣地續縮水＊



財政部周一（２４日）姍姍來遲公布５月財政收支情況，首５月全國一般公共預算收入

９６９１２億元（人民幣．下同），跌幅擴大至２﹒８％，其中稅收收入年減５﹒１％；全國一

般公共預算支出１０８３５９億元，年增３﹒ ４％；預算赤字１１４４７億元。

其中，備受關注的國有土地使用權出讓收入，首５月錄１２８１０億元；按年降１４％；單

計５月為２２７４億元，按年縮水逾２７％。土地出讓收入自２０１９年（７﹒８萬億元）見頂

後，過去兩年急劇下滑，原本是中流砥柱的「土地財政」難以為繼，全國３１省市中，首４月僅

上海錄收支盈餘，其他全數赤字，不計中央轉移支付，地方如何生財的問題愈顯逼切。

近期，維維股份、寧波博匯、北大醫藥、華林證券等多間上市公司公告，被稅務機關要求補

繳稅款，稅種涉及消費稅、增值稅、企業所得稅等；「稅警聯合作戰中心」、「警稅情報研判中

心」掛牌亦多地開花。



＊地方自由裁量，更易令人心驚＊



盡管國稅總局澄清，稅務部門沒有組織進行全國性、產業性或集中性的稅務檢查，也沒有所

謂「倒查３０年」的安排，但正正因為沒有中央紅頭文件，地方自由裁量的查稅補稅，才更易令

人心惶惶。

補繳稅款，中央不急地方急，除了全部劃歸地方收入的土地出讓金大跌，更大的背景是央地

收支不平衡。財政部數據顯示，去年地方政府財政收入佔全國５４％，但支出佔比卻高達８６％

。「進少於出」令地方資產負債表「乾塘」，無疑更有動力去「追繳」，消息就指，有電商經營

者收到補繳稅款１０萬至１﹒２億元不等的通知。



＊重大財稅、收入改革刻不容緩＊



查稅風四起，恐令本就經營內捲的企業更傾向降低成本，上周接連曝出咖啡師對顧客動粗的

網紅店Ｍａｎｎｅｒ，就被指一邊快速擴張門店、一邊極限施壓員工，最終令咖啡師不堪高強度

、低工資而將顧客當作出氣筒。

要修復地方、企業、個人的三張資產負債表，重大財稅、收入改革刻不容緩。其中一個思路

就是優化各級政府的事權和支出責任劃分，甚至包括將中央政府收入重新分配予地方。而從維維

股份、寧波博匯遭地方追繳消費稅看，中央獨享的消費稅徵收環節穩步下劃地方，並將增量部分

歸於地方，或是三中全會改革方向之一。

