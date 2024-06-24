【大國博弈】字節跳動回應與博通合作開發ＡＩ芯片：消息不實

《經濟通通訊社２４日專訊》對於有消息指字節跳動將與美國芯片設計公司博通
（Ｂｒｏａｄｃｏｍ）合作開發ＡＩ芯片，內媒《全天候科技》引述字節跳動表示，該消息不實
。
此前《路透》引述知情人士稱，字節跳動正與博通合作開發一款５納米ＡＩ芯片，以在中美
關係緊張的情況下確保高端芯片有充足供應。該款芯片將符合美國的限制，製造工作將外包予台
灣台積電，但由於設計階段尚未結束，預計台積電不會在今年開始生產這款新芯片。（ｓｌ）
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24/06/2024 17:40
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（Ｂｒｏａｄｃｏｍ）合作開發ＡＩ芯片，內媒《全天候科技》引述字節跳動表示，該消息不實
。
此前《路透》引述知情人士稱，字節跳動正與博通合作開發一款５納米ＡＩ芯片，以在中美
關係緊張的情況下確保高端芯片有充足供應。該款芯片將符合美國的限制，製造工作將外包予台
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