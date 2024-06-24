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AH股新聞

24/06/2024 13:56

【大國博弈】字節據報夥美半導體公司博通合作開發５納米ＡＩ芯片

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據《路透》引述知情人士透露，字節跳動正與美國芯片設計公
司博通（Ｂｒｏａｄｃｏｍ）合作開發一款先進的人工智能（ＡＩ）處理器，此舉將有助於在美
中關係緊張的情況下確保高端芯片的充足供應。
　　消息人士補充稱，字節跳動的這款５納米ＡＩ芯片，是一種被稱為專用集成芯片
（ＡＳＩＣ）的定制產品，此款芯片將符合美國的限制，製造工作將外包給台灣台積電
（ＴＳＭＣ）。不過，消息人士提到，預計台積電不會在今年開始生產這款新芯片。雖然設計工
作順利進行中，但標誌著設計階段結束和製造階段開始的流片（ｔａｐｅｏｕｔ）尚未開始。
　　字節跳動和博通未回應《路透》的置評請求；台積電不予置評。
　　知情人士還透露，為了支持其人工智能業務發展，字節跳動儲備了Ｎｖｉｄｉａ的芯片，去
年還購買了華為的昇騰（Ａｓｃｅｎｄ）９１０Ｂ芯片，並且一直在從其他中國ＡＩ芯片公司挖
角頂尖人才。
　　報道指，自美國２０２０年對芯片業最先進的半導體實施出口管制以來，中美公司至今還沒
有公開宣布涉及５納米或更尖端芯片技術的合作。字節跳動和博通至少從２０２２年起就一直是
商業合作夥伴，字節已經購買了博通的Ｔｏｍａｈａｗｋ　５納米高性能交換機芯片以及用於
ＡＩ計算機集群的Ｂａｉｌｌｙ高帶寬交換機。（ｓｌ）

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