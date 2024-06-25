復宏漢霖（０２６９６）獲復星醫藥溢價３１％提私有化，今早復牌

《經濟通通訊社２５日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）及復宏漢霖

（０２６９６）聯合公布，以吸收合併復宏漢霖方式，由復星醫藥作為要約人對復宏漢霖附前提

條件私有化建議及建議撤銷上市，每股Ｈ股註銷價２４﹒６元，比復宏漢霖停牌收報１８﹒８４

元溢價約３０﹒６％，而註銷每股非上市股份作價２２﹒４４４７９４元人民幣。復宏漢霖Ｈ股

自５月２３日停牌，已向聯交所申請Ｈ股自今日上午９時正起恢復買賣。



＊註銷Ｈ股涉最多逾３２億元＊



復星醫藥指，每股Ｈ股註銷價比復宏漢霖於去年底每股資產淨值約４﹒４２元溢價約４﹒６

倍，而註銷Ｈ股及非上市股份的最高註銷金額為約３２﹒２億元及約１９﹒９億元人民幣。該集

團指，合併對復宏漢霖股東在艱難的資本市場環境下，藉註銷價可提供具有吸引力的退出溢價。

復星醫藥目前持有復宏漢霖約６５﹒２３％股權。

復星醫藥母公司復星國際（００６５６）指，合併對要約人及復宏漢霖有利，因復宏漢霖的

上市地位不再能提供有意義的融資渠道，復宏漢霖Ｈ股除牌後，預期將大幅減少維持上市地位的

行政資源，而合併亦有助於要約人和復宏漢霖集中精力解決與核心業務和運營有關的關鍵問題。

（ｗｈ）

