《駐滬專電》上海每年將設５０００萬元經費扶持微短劇產業鏈

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上海市文旅局今日發布《關於上海促進微

短劇產業發展的若干措施（試行）》，從培育市場主體、加速產業集聚、精品內容引領、鼓勵布

局海外、優化審批流程等方面提出９條舉措，推動微短劇全產業鏈經濟發展。目標是力爭在３年

內推出３００部以上精品微短劇，培育壯大１０家行業龍頭企業。

根據《措施》，上海每年將統籌設立５０００萬元人民幣的網絡微短劇產業引導經費，實現

對微短劇全產業鏈的扶持與獎勵，單個微短劇項目最高扶持資金可達３００萬元人民幣。

此外，上海還將配套推出一攬子微短劇扶持計畫。例如，「繁花計畫」重點支持一批凸顯上

海特質的微短劇項目，給予劇本論證、拍攝協助、內容審核、資金扶持、流量扶持、評獎評優、

宣傳推廣等扶持；「出海計畫」依托上海視聽精品海外推進等交流項目，鼓勵和支持重點創制機

構、平台運營公司拓展微短劇的多語種海外市場；「優才計畫」為引進和培養微短劇緊缺人才提

供租房補貼、人才公寓、落戶上海等各項支持；「保障計劃」探索建立區級內容審查服務中心，

提供微短劇創制立項備案、成片審查等管理服務。

