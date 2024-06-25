《國企紅籌》龍源電力：完成發行２０億元人民幣超短期融資券

《經濟通通訊社２５日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，公司已
於今年６月２４日完成公司超短期融資券發行。本超短期融資券發行總額為２０億元人民幣，期
限為１２０天，單位面值為１００元人民幣，票面利率為１﹒７５％。利息自今日起開始計算。
集團指，本超短期融資券所募集資金將主要用於補充日常流動資金及償還發行人及其子公司
有息債務。（ａｃ）
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25/06/2024 18:18
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於今年６月２４日完成公司超短期融資券發行。本超短期融資券發行總額為２０億元人民幣，期
限為１２０天，單位面值為１００元人民幣，票面利率為１﹒７５％。利息自今日起開始計算。
集團指，本超短期融資券所募集資金將主要用於補充日常流動資金及償還發行人及其子公司
有息債務。（ａｃ）
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